CHART des Tages 🔴 USDJPY Forexpaar (09.07.2025)

Das W√§hrungspaar USD/JPY setzt seinen Aufw√§rtstrend fort und durchbricht die Widerstandszone zwischen 146,5 und 147. Damit erreicht es den h√∂chsten Stand seit der zweiten Junih√§lfte. Die Aussichten f√ľr das W√§hrungspaar haben sich in letzter Zeit deutlich ver√§ndert, nachdem es Anfang 2025 von seinem j√ľngsten H√∂chststand deutlich zur√ľckgefallen war. Ein entscheidender Durchbruch dieser j√ľngsten Widerstandsmarke k√∂nnte einen weiteren Anstieg in Richtung der 150er-Marke signalisieren, wo das 50,0-Fibonacci-Retracement der zuvor Abw√§rtswelle und der gleitende 200-Perioden-Durchschnitt zusammenlaufen. Was also treibt die j√ľngste Schw√§che des Yen an? ‚ĖļUSDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Es wurde allgemein erwartet, dass die Bank of Japan (BoJ) in diesem Jahr einen Kurs der Zinserh√∂hungen einschlagen w√ľrde, doch die letzte Erh√∂hung erfolgte im Februar. Dennoch bleibt die BoJ im Vergleich zu den letzten anderthalb Jahrzehnten au√üergew√∂hnlich restriktiv, da die Zinsen auf dem h√∂chsten Stand seit 2008 sind und seit 2024 eine Drosselung der Anleihek√§ufe im Gange ist. Interessanterweise hat die BoJ trotz anhaltend hoher Inflation, die im Mai bei 3,5 % lag (nach 3,6 % im April), von weiteren Zinserh√∂hungen abgesehen. Bemerkenswert ist, dass Japan k√ľrzlich einen starken Anstieg der Lebensmittelpreise verzeichnete, wobei die Reispreise im Mai um √ľber 100 % stiegen, was f√ľr weniger wohlhabende Bev√∂lkerungsschichten eine erhebliche Herausforderung darstellt. Das aktuelle Dilemma der BoJ ist das Wirtschaftswachstum, oder besser gesagt dessen R√ľckgang, der im ersten Quartal bei annualisierten -0,2 % lag, wenn auch besser als die erwarteten -0,7 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Wirtschaftswachstum wiederum ist durch den eskalierenden Handelskrieg zunehmend gef√§hrdet. Die von Donald Trump vorgeschlagenen Z√∂lle in H√∂he von 25 % auf alle japanischen Produkte sind f√ľr das exportorientierte Land inakzeptabel. Schon zuvor stellten die Z√∂lle in H√∂he von 25 % auf Automobile eine erhebliche H√ľrde dar. Analysten von UBS warnen, dass die Z√∂lle das japanische BIP in diesem Jahr um 0,8 Prozentpunkte schrumpfen lassen k√∂nnten, im schlimmsten Fall sogar um fast 2 Prozentpunkte.

Die sich verschlechternden Aussichten f√ľr Japan f√ľhren zu einer Ver√§nderung der Anlegerstimmung, was m√∂glicherweise zu einer Wiederbelebung von Carry-Trade-Strategien f√ľhren k√∂nnte. In letzter Zeit ist die Zahl der Long-Positionen von einem extrem hohen Niveau zur√ľckgegangen, w√§hrend gleichzeitig die Short-Positionen zugenommen haben. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Sollten der Widerstand am 38,2 %-Fibonacci-Retracement und die obere Begrenzung des aufsteigenden Trendkanals deutlich durchbrochen werden, l√§ge das Kursziel bei rund 150. Umgekehrt k√∂nnten anhaltender Widerstand und eine steigende Nachfrage nach dem Yen zu einem erneuten R√ľckgang in Richtung der unteren Begrenzung des aufsteigenden Trendkanals f√ľhren. Quelle: xStation5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.