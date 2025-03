Chart des Tages 🔴 WTI (18.03.2025)

Die Preise für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigen heute um fast 1,60 %, da die Spannungen im Nahen Osten wieder aufflammen. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas hält an, und in den letzten Tagen haben sich auch die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran verschärft. Bei erneuten israelischen Luftangriffen auf Gaza wurden in der Nacht mindestens 250 Palästinenser getötet. Die Angriffe dauern an. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, dass die Operation durchgeführt wurde, „um die von den politischen Führern festgelegten Kriegsziele zu erreichen, einschließlich der Freilassung aller Geiseln“. Die Hamas bezeichnete den Angriff als „eklatante Verletzung aller internationalen und humanitären Konventionen“. Unterdessen erklärte US-Präsident Donald Trump, dass er den Iran direkt für alle künftigen Angriffe der von Teheran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen zur Verantwortung ziehen werde, die amerikanische und andere ausländische Schiffe im Roten Meer ins Visier genommen haben. Da die Huthis den Warnungen nicht nachgekommen sind, wurden die US-Militärschläge gegen die jemenitischen Huthis fortgesetzt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Die Ölpreise werden auch durch besser als erwartete Wirtschaftsdaten aus der chinesischen Wirtschaft gestützt, was die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage und einen Wertverlust des US-Dollars schürt. Kursbewegungen im Tageschart OIL.WTI erholt sich heute von einem wichtigen Unterstützungsniveau unter 68 $ pro Barrel. Quelle: xStation5 von XTB  BROKERWAHL 2025

