CHN.cash verliert 2,7% 📉 China-Aktien verlieren, da die wirtschaftliche Unsicherheit auch in 2024 anhält

Der vorĂŒbergehende Aufschwung des chinesischen Aktienmarktes von Ende Dezember 2023 wurde nach schwĂ€cheren PMI-Werten der chinesischen Wirtschaft schnell wieder zunichte gemacht. Der chinesische PMI-Wert fĂŒr Dezember lag bei 49 Punkten gegenĂŒber der Prognose der Bloomberg-Analysten von 49,6 Punkten und schien sich mit den Daten vom Juni 2023 zu decken. Das Jahr 2023 war fĂŒr den Hang Seng ein dĂŒsteres Jahr, in dem die Aktienmarktinvestitionen in Übersee den niedrigsten Stand seit acht Jahren erreichten, und die Eröffnung des Jahres 2024 findet in einer schwachen Stimmung statt. Auch die SchwellenlĂ€ndermĂ€rkte stehen unter dem Druck eines erstarkenden US-Dollars. Die Teilindizes fĂŒr den Dienstleistungssektor wiesen auf eine anhaltende Verlangsamung hin und lagen unter 50 Punkten, wobei der Index fĂŒr das nicht-verarbeitende Gewerbe leicht positiv ĂŒberraschte: Er lag bei 50,4 gegenĂŒber 50,2 im November, was auf eine höhere AktivitĂ€t im Bausektor zurĂŒckzufĂŒhren war, die vor allem durch staatliche Investitionen angetrieben wurde. Der BautĂ€tigkeitsindex stieg von 55 im November auf 56,9, was auf die staatlichen Investitionen zurĂŒckzufĂŒhren ist. Die chinesische IndustrietĂ€tigkeit fiel nach offiziellen Angaben im Dezember auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Der Index der FabrikauftrĂ€ge fiel auf 48,7 und der Index, der die ExportauftrĂ€ge misst, auf 45,8. Caixin vs. offizielle Daten Die von der privaten Caixin-Agentur gemeldeten Daten stehen im Gegensatz zu den offiziellen Messwerten und deuten auf einen leichten Aufschwung in den Fabriken hin. Der Caixin-Index fĂŒr das verarbeitende Gewerbe stieg im Dezember auf 50,8 (November: 50,7) und erreichte damit den höchsten Stand seit August und ĂŒbertraf die SchĂ€tzungen von Bloomberg.Â

Der Caixin-Index fĂŒr das verarbeitende Gewerbe stieg im Dezember auf 50,8 (November: 50,7) und erreichte damit den höchsten Stand seit August und ĂŒbertraf die SchĂ€tzungen von Bloomberg. Beide Erhebungen umfassen jedoch unterschiedliche StichprobengrĂ¶ĂŸen, geografische Standorte und Unternehmenstypen. Bisher waren die Caixin-Daten tendenziell besser als die offiziellen Ergebnisse des letzten Jahres. Die besseren Ergebnisse von Caixin könnten auf mittlere und kleinere Unternehmen zurĂŒckzufĂŒhren sein, die in der offiziellen Umfrage nicht berĂŒcksichtigt wurden, aber das Ă€ndert nichts an dem Gesamtbild der Unsicherheit.

Die Immobilienkrise wird sich wahrscheinlich auf den Weißwaren- und den Möbelsektor auswirken. Die NBS-Analysten betonten, dass außerdem das kalte Wetter in letzter Zeit Druck auf einige Dienstleistungen wie den Luftverkehr und das Gastgewerbe ausgeĂŒbt hat. Einige Analysten erwarten, dass die PBoC die Zinsen im Januar senken wird, um die Wirtschaft zu stĂŒtzen. Der CHN.cash-Index verliert heute deutlich und verliert den AufwĂ€rtsimpuls vom Ende des letzten Jahres. Quelle: xStation5 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der chinesische Dienstleistungssektor verzeichnet den zweiten schwĂ€cheren Monat in Folge, und die FabrikaktivitĂ€t ist auf dem niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Quelle: Bloomberg Finance LP Die PMI-Umfrage der privaten Agentur Caixin deutet im Gegensatz zu den offiziellen Daten auf den stĂ€rksten Aufschwung der IndustrietĂ€tigkeit seit vier Monaten hin. Quelle: S&P Global, Caixin   UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN! Guthabenzinsen direkt auf dem Handelskonto.Â

