KEY TAKEAWAYS DAX aktuell ohne klare Trendrichtung

ohne klare Trendrichtung mögliche Aufwärtsimpulsen durch positive Ergebnisberichte diese Woche DAX Aktuell: Leichte Erholung an den europäischen Märkten Die europäischen Börsen zeigen heute eine deutliche Aufwärtsbewegung, angeführt von positiven Quartalszahlen, die helfen, die jüngsten Rückschläge nach dem Handelsabkommen auszugleichen. Besonders die italienischen (ITA40: +0,6 %) und französischen (FRA40: +0,35 %) Märkte profitieren von starken Unternehmensberichten, während der deutsche DAX (DE40: +0,15 %) aktuell nur moderat zulegt. London (UK100: -0,3 %) und Madrid (SPA35: -0,3 %) verzeichnen leichte Korrekturen, nachdem sich die anfänglichen Verluste etwas verringert haben. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Im Sektorvergleich schneiden vor allem Konsumgüterwerte heute stark ab. Positive Nachrichten von JDE, Danone und Casino treiben die Kurse nach oben. Auch die Finanzbranche profitiert, angeführt von deutschen Schwergewichten wie Commerzbank und Deutsche Bank. Hingegen belasten schwächere Adidas-Zahlen die Stimmung bei den zyklischen Konsumwerten. Volatilität in den Sektoren des Eurostoxx 600. Quelle: Bloomberg Finance LP Die heutige Performance der im DAX gelisteten Unternehmen. Quelle: Bloomberg Finance LP DAX Prognose: Unklare Richtung vor wichtigen Unternehmenszahlen Der DAX steht aktuell ohne klare Trendrichtung da. Unterschiedliche Unternehmenszahlen und die Nachwirkungen von Handelszöllen bremsen eine nachhaltige Erholung. Der DAX Prognose zufolge konsolidiert der Future um die Marke von 24.300 Punkten, knapp über dem 100-Stunden-EMA. Die technischen Indikatoren zeigen derzeit eine Seitwärtsbewegung mit fehlendem Impuls. Spannung verspricht der Donnerstag mit den BMW-Zahlen. Sollten diese positiv überraschen, könnte neuer Aufwärtsdruck entstehen. Andernfalls bleibt die Lage volatil, insbesondere nächste Woche, wenn weitere DAX-Schwergewichte wie Allianz, Bayer, Deutsche Telekom und Siemens ihre Quartalszahlen vorlegen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten im Überblick Adidas (ADS.DE) : -7,5 % nach enttäuschenden Q2-Zahlen und anhaltender Belastung durch US-Zölle (ca. 200 Mio. €). Schwache Nachfrage in China und Europa, Yeezy-Ausstieg belastet.

Amplifon (AMP.IT) : -23,5 % nach Umsatzverfehlung und gekürzter Prognose für 2025.

Casino (CO.FR) : +20 % dank starkem Halbjahresumsatz und verbesserter Verschuldungsquote.

Danone (BN.FR) : +7,3 % nach deutlichem Absatzwachstum in China und starker Nachfrage nach Proteinprodukten.

Commerzbank (CBK.DE) : +4,7 % nach Meldung über erhöhte Stimmrechte von David Elliot Shaw.

Grifols (GRF.ES) : +8 % nach über den Erwartungen liegendem Quartalsergebnis und Dividendenrückkehr.

JDE Peet’s (JDEP.NL) : +12,2 % dank starkem H1-Umsatz und angehobener Prognose.

L’Oréal (OR.FR) : +3,6 % durch starke Verkäufe in Nordamerika und China.

Nexans (NEX.FR) : +5,6 % nach erhöhter Jahresprognose.

Siemens Healthineers (SHL.DE) : +2,15 % dank robustem Umsatzwachstum und angehobener Jahresprognose.

Wolters Kluwer (WKL.NL): stabile Umsätze, übertroffene Gewinnerwartungen und fortgesetztes Aktienrückkaufprogramm. Fazit: DAX Prognose bleibt vorsichtig optimistisch Der DAX aktuell bewegt sich weiterhin seitwärts, geprägt von gemischten Unternehmenszahlen und geopolitischen Risiken. Die DAX Prognose deutet auf kurzfristige Volatilität hin, mit möglichen Aufwärtsimpulsen durch positive BMW-Ergebnisse und weitere Berichte der DAX-Schwergewichte in der kommenden Woche. Anleger sollten mit einem schwankenden Marktumfeld rechnen, aber Chancen auf Erholungsbewegungen im weiteren Verlauf nicht ausschließen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.