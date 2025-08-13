Circle Aktie nach Börsendebüt – Jetzt Aktien kaufen? 🌐

Einleitung Die Circle Aktie hat nach dem Börsengang einen fulminanten Start hingelegt. Der Emittent des Stablecoins USD Coin (USDC) überraschte mit starken Quartalszahlen und ambitionierten Wachstumsplänen. Doch ist das nur der Anfang – oder bereits ein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? ► Circle Internet | WKN: A417ZL | ISIN: US1725731079 | Ticker: CRCL ✅ Drei Key Takeaways 📈 Starke Geschäftszahlen zum Börsenstart Umsatz: 658 Mio. USD (+53 %, Prognose: 646 Mio. USD)

Bereinigtes EBITDA: 126 Mio. USD (+52 %, Prognose: 118 Mio. USD)

Nettoverlust: 482 Mio. USD aufgrund von IPO-Kosten (4,48 USD je Aktie) 💵 USDC-Marktanteil wächst rasant USDC im Umlauf: 61,3 Mrd. USD (+90 % YoY)

Anstieg bis 10. August auf 65,2 Mrd. USD

Erwartete jährliche Wachstumsrate: ~40 % über mehrere Jahre 🚀 Strategische Expansion & neue Produkte Start des Circle Payments Network mit über 100 Finanzinstituten in der Pipeline

Neue Layer-1-Blockchain Arc für Stablecoin-Zahlungen, öffentlicher Test im Herbst

Ausbau der Partnerschaften mit Binance, Corpay, FIS, Fiserv und OKX 📊 Fundamentaldaten zur Circle Aktie (Q2) Kennzahl Wert Umsatz 658 Mio. USD (+53 %) Bereinigtes EBITDA 126 Mio. USD (+52 %) Nettoverlust 482 Mio. USD USDC im Umlauf 61,3 Mrd. USD (+90 %) Erwartetes USDC-Wachstum ~40 % p.a. 🧠 Fazit: Circle Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Circle Aktie bietet Anlegern ein spannendes Investment im boomenden Stablecoin-Markt. Mit starken Wachstumszahlen, innovativen Produkten und strategischen Partnerschaften positioniert sich Circle für langfristigen Erfolg. Wer an die Zukunft von Stablecoins glaubt, könnte jetzt Aktien kaufen – sollte jedoch die hohe Volatilität der Krypto- und FinTech-Branche einkalkulieren. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Circle Internet Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

