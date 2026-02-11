RTL Prognose 2026: Aktien Marathon Analyse mit Kurszielen & Chartcheck

Im Aktien Marathon analysieren und bewerten wir wöchentlich ausgewählte Aktien mit klarem Fokus auf die langfristige Perspektive. Kurz- und mittelfristige Schwankungen stehen nicht im Vordergrund. Stattdessen basiert jede Analyse auf einer fundierten Auswertung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen sowie einer Projektion der Unternehmensentwicklung bis 2029/2030.

Die hier vorgestellte RTL Prognose richtet sich insbesondere an langfristig orientierte Anleger, die ihre eigene Markteinschätzung mit einer strukturierten Fundamentalanalyse abgleichen möchten.

► RTL WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528 / Symbol: RGLXF / Kürzel: RRTL

✅ Drei Key Takeaways

Chartbild bleibt bullisch: Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart wirkt die RTL Aktie technisch stabil, solange sie über den relevanten gleitenden Durchschnitten (v. a. SMA200) notiert.

Kursziele nach oben definiert: Bei anhaltender Stärke liegen mögliche Anlaufziele bei 39,40 EUR und übergeordnet bei 49,56 EUR .

Fundamental günstig, aber strukturelle Risiken: RTL ist profitabel und bewertet mit einem KGV unter 10 attraktiv, steht jedoch durch den Wandel vom linearen TV hin zu Streaming weiter unter Investitions- und Wettbewerbsdruck.

RTL Prognose – Aktien Check

Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartanalyse der RTL Aktie im Wochenchart

Im Wochenchart zeigt sich, dass die RTL Aktie seit dem Hoch im Jahr 2023 sukzessive korrigierte. Erst im November 2024 konnte ein tragfähiger Boden ausgebildet werden, woraufhin eine Erholungsbewegung einsetzte.

Seit März 2025 bewegt sich die Aktie in einer klar definierten Seitwärtsrange. In den vergangenen Handelswochen näherte sich der Kurs der Oberkante dieser Range.

Wichtige technische Marken:

SMA50: 34,46 EUR

SMA20: 34,68 EUR

SMA200: 34,94 EUR

Die Aktie konnte sich zuletzt an der SMA50 stabilisieren und anschließend über die weiteren gleitenden Durchschnitte steigen. Dadurch hat sich das Wochenchart deutlich aufgehellt.

Bullisches Szenario (Wochenchart)

Solange sich die RTL Aktie per Wochenschluss über der SMA200 hält, bestehen weitere Aufwärtspotenziale. Mögliche Kursziele im Rahmen dieser RTL Prognose:

39,40 EUR

49,56 EUR (übergeordnetes Ziel)

Bärisches Szenario (Wochenchart)

Gewinnmitnahmen könnten den Kurs zurück an die SMA200 führen. Da SMA20, SMA50 und SMA200 eng beieinander verlaufen, entsteht im Bereich um 34,50–35,00 EUR eine solide Unterstützungszone.

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und die aktuelle bullische RTL Prognose in Frage stellen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch

RTL Prognose im Tageschart

Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart wird sichtbar, dass die Aktie zu Jahresbeginn die SMA200 (34,41 EUR) überwinden konnte. Die anschließende Aufwärtsbewegung wurde zuletzt mehrfach erfolgreich durch die SMA20 (36,57 EUR) verteidigt.

Eine moderate Erholung in den vergangenen Handelstagen bestätigt die Stabilisierung.

Weitere relevante Marken:

SMA50: 34,98 EUR

SMA200: 34,41 EUR

Bullisches Szenario (Tageschart)

Solange die RTL Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Aufwärtsstruktur intakt. Die im Wochenchart definierten Kursziele bleiben weiterhin aktiv.

Bärisches Szenario (Tageschart)

Ein Bruch der SMA20 könnte eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung SMA50 und SMA200 einleiten. Erst ein deutlicher Rückfall unter diese Unterstützungen würde die bullische Gesamtstruktur nachhaltig gefährden.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: bullisch

Fundamentale Bewertung der RTL Aktie – Aktien Marathon Perspektive

Im Rahmen unserer langfristigen RTL Prognose betrachten wir zusätzlich die fundamentalen Kennzahlen:

RTL schreibt weiterhin schwarze Zahlen

Kennzahlenentwicklung in den letzten Jahren rückläufig

Attraktives KGV von unter 10

Kontinuierliche Dividendenzahlungen

Transformation vom linearen zum nicht-linearen TV als strukturelle Herausforderung

Der Konzern agiert in einem stark kompetitiven Medienmarkt. Die strategische Transformation erfordert weiterhin Investitionen in Streaming, digitale Plattformen und Content.

Aus Bewertungssicht erscheint die Aktie derzeit günstig, jedoch bestehen strukturelle Risiken im Geschäftsmodell.

Unternehmensprofil:

Die RTL Group zählt zu den größten Unterhaltungskonzernen Europas und konzentriert sich auf die Bereiche Radio- und Fernsehunterhaltung. Das Unternehmen bietet ein vielfältiges Spektrum an Free-TV, Pay-TV sowie Online-Diensten an und betreibt ein Netzwerk mit über 65 TV- und mehr als 35 Radiostationen. Ergänzt wird das Angebot durch zehn Streaming-Plattformen, die in mehreren Ländern aktiv sind, darunter Deutschland, Frankreich, BeNeLux, Spanien, Ungarn, Kroatien und Südostasien.

Als einer der führenden Content-Produzenten außerhalb der USA agiert die RTL Group mit ihrer Tochtergesellschaft FremantleMedia Group Ltd. Jährlich entstehen hier mehr als 8.500 Stunden Programminhalte, die in über 60 Ländern weltweit ausgestrahlt werden.

Darüber hinaus verfügt die RTL Group über ein globales digitales Videonetzwerk, das die Distribution von Inhalten auf digitalen Plattformen unterstützt. So sichert das Unternehmen seine Position als führender Anbieter in der europäischen und internationalen Medienlandschaft.

Aktionärsstruktur RTL:

Mehrheitsgesellschafter von RTL ist die Bertelsmann Stiftung. Mit dem Aktienanteil, den die Stiftung hält, bestimmt sie die Strategie und die Ausrichtung des Konzerns.

Wichtige Bewertungskennzahlen RTL 2020 - 2024

Der Umsatz hat sich im Betrachtungszeitraum übergeordnet nicht wesentlich verändert. Zwar wurde 2022 ein Umsatz deutlich über 7 Mrd. EUR erwirtschaftet, dieser ist im Folgejahr aber wieder um 1 Mrd. EUR geschrumpft. Gegenüber 2020 ist der Umsatz um gut 240 Mio. EUR gewachsen.

Das operative Ergebnis hat sich von 2020 auf 2021 zwar erhöht, ist in den drei Folgejahren aber sukzessive abgeschmolzen. 2024 wurde das Ergebnis unter dem Wert von 2020 ausgewiesen.

Das Ergebnis vor Steuern stagnierte in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums. Gegenüber dem Wert von 2021 wurden 2024 gut 1,3 Mrd. EUR weniger ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag 2024 unter dem Wert von 2020 und gut 5,50 EUR unter dem Wert von 2021.

Die Dividende ist im Betrachtungszeitraum immer über 2 EUR gelegen, hat gegenüber 2021 bzw. 2022 abgenommen. Die Dividendenzahlung 2024 liegt auch unter der Dividende von 2020.

Die Aktie ist 2025 mit einem KGV (2024) von unter 10 günstig und hat sich gegenüber 2020 verbessert.

Das Eigenkapital wurden in den letzten vier Jahren des Betrachtungszeitraum stabil über der Marke von 5 Mrd. EUR gehalten und hat sich in diesen Jahren wenig verändert.

Die Eigenkapitalquote lag 2024 im gesunden Bereich bei 50 Prozent. Gegenüber 2023 ist zwar ein kleiner Rückgang erkennbar, die Quote liegt aber dennoch über dem Wert von 2020.

RTL Prognose 2026–2030: Zusammenfassung

Die RTL Aktie konnte sich vom Tief deutlich erholen, notiert jedoch weiterhin klar unter dem Allzeithoch. Charttechnisch überwiegt aktuell das bullische Szenario, solange die gleitenden Durchschnitte verteidigt werden.

Im Kontext des Aktien Marathon kann die RTL Aktie als untergewichtete Depotergänzung betrachtet werden. Rücksetzer könnten für langfristig orientierte Anleger interessante Einstiegsgelegenheiten darstellen.

Gesamtbewertung der RTL Prognose: moderat bullisch mit langfristigem Transformationsrisiko

FAQ – RTL Prognose & Aktien Marathon

Was ist die aktuelle RTL Prognose?

Die aktuelle RTL Prognose fällt überwiegend bullisch aus, solange sich die Aktie über wichtigen Unterstützungen wie der SMA200 behaupten kann.

Ist die RTL Aktie aktuell kaufenswert?

Die RTL Aktie kann als langfristige Depotergänzung interessant sein, jedoch sollten mögliche Rücksetzer für einen besseren Einstieg abgewartet werden.

Welche Kursziele hat die RTL Aktie laut Analyse?

Mögliche Kursziele liegen zunächst bei 39,40 EUR und übergeordnet bei 49,56 EUR.

Wie sieht die Charttechnik der RTL Aktie aus?

Im Wochen- und Tageschart hat sich das Chartbild bullisch aufgehellt. Solange die Aktie oberhalb zentraler Durchschnittslinien bleibt, ist weiteres Potenzial möglich.

Welche Risiken bestehen bei der RTL Aktie?

RTL befindet sich in einem stark kompetitiven Markt und muss weiterhin stark investieren, um den Wandel vom linearen Fernsehen hin zu digitalen Angeboten erfolgreich zu bewältigen.

Zahlt RTL Dividende?

Ja, RTL hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet.

Warum ist das KGV der RTL Aktie attraktiv?

Das KGV liegt unter 10 und signalisiert eine vergleichsweise günstige Bewertung, was für Value-orientierte Anleger interessant sein kann.

Was bedeutet Aktien Marathon bei dieser Analyse?

Im Aktien Marathon werden Aktien langfristig analysiert, wobei fundamentale Daten bis 2029/2030 projiziert werden, um eine langfristige Orientierung zu ermöglichen.