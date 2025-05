COCOA erholt sich um 2,5 % auf über 9100 USD, gestützt durch den schwachen US-Dollar 💵

Kakao-Futures (COCOA) übertreffen heute alle anderen an den ICE- und CBOT-Börsen gehandelten Agrarrohstoffe. Nachdem sie zweimal unter 9.000 USD pro Tonne gefallen waren, haben die Bullen dieses wichtige Niveau zurückerobert, die Preise in Richtung 9.100 USD getrieben und die jüngsten lokalen Höchststände getestet. Der schwache US-Dollar unterstützt weiterhin die Aufwärtsdynamik auf dem Kakaomarkt, und die verbesserten Wetterbedingungen in Afrika reichten nicht aus, um einen Rückgang aufrechtzuerhalten. Die Abwertung des Dollars hat zu potenziellen Short-Covering-Aktivitäten bei Kakaokontrakten geführt. Gemischte Fundamentaldaten auf dem Kakaomarkt Das Gesamtbild der Fundamentaldaten des Kakaomarktes bleibt gemischt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das bessere Wetter in Westafrika hat den Kakaopflanzen in der Elfenbeinküste und Ghana zugutegekommen, was zu einem Anstieg des Angebots führen könnte.

Hershey und Mondelez meldeten rückläufige Umsätze im ersten Quartal und führten dies auf hohe Kakaopreise und Zölle zurück, die sich auf die Verbrauchernachfrage auswirken.

Die von der ICE überwachten Kakaovorräte in US-Häfen stiegen auf ein 7-Monats-Hoch, was auf eine Verbesserung der Versorgungslage hindeutet.

Die Kakaoexporte Nigerias stiegen im März gegenüber dem Vorjahr um 24 %, was die weltweiten Versorgungsängste weiter schürte.

Qualitätsprobleme bei der Zwischenernte in der Elfenbeinküste führten dazu, dass Verarbeiter einen Teil der Kakaobohnen zurückwiesen.

Die Kakaoexporte der Elfenbeinküste verlangsamten sich und stiegen im Vergleich zu den Monaten zuvor weniger stark an, was zu Versorgungsängsten führte.

Die weltweite Kakaonachfrage zeigte sich robust, wobei die Mahlmengen in Nordamerika, Europa und Asien im ersten Quartal weniger stark zurückgingen als erwartet. Dennoch bleiben die Aktien des weltweit führenden Verarbeiters Barry Callebaut (BARN.CH) auf einem Mehrjahrestief.

Die Rabobank prognostiziert aufgrund verspäteter Regenfälle einen Rückgang der Erträge aus der Zwischenernte in der Elfenbeinküste um 9 %.

Die Internationale Kakao-Organisation (ICCO) prognostiziert für 2024/25 einen weltweiten Kakaoüberschuss von 142.000 Tonnen, den ersten seit vier Jahren. In der Saison 2023/24 belief sich das Defizit auf 441.000 Tonnen, das größte seit über 60 Jahren.

Das Chart zeigt einen potenziellen bullischen Crossover der MACD- und RSI-Indikatoren nahe überkauften Niveaus. Die Preise sind über die EMA50 und EMA200 gestiegen, was auf eine Rückkehr zu Aufwärtstrends am Markt hindeutet. Die Erholung wird auch durch eine doppelte Bodenbildung bei etwa 8.500 USD pro Tonne unterstützt. Neben Kakaokontrakten legt auch Kaffee zu. Quelle: xStation5 von XTB

