CHART des Tages 🔴 USDCNH Forexpaar (26.06.2025)

Das W√§hrungspaar USDCNH ist seit Jahresbeginn relativ stabil geblieben, doch der Yuan hat k√ľrzlich gegen√ľber dem US-Dollar seinen h√∂chsten Stand seit November letzten Jahres erreicht. Seit Januar hat das W√§hrungspaar etwa 2,5 % seines Wertes eingeb√ľ√üt. Diese allgemeine Schw√§che des US-Dollars ist auf dem gesamten Markt zu beobachten, wobei das W√§hrungspaar EUR/USD heute die Marke von 1,1700 durchbrochen hat. Der Greenback schw√§chelt angesichts der Handelsunsicherheiten, der drohenden Schuldenobergrenze und der erneuten Versuche von Donald Trump, den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell zu unterminieren. Das Wall Street Journal berichtet, dass bereits im Herbst ein neuer Fed-Vorsitzender bekannt gegeben werden k√∂nnte. Betrachten wir die Faktoren, die in China eine Rolle spielen, und die Entwicklung des Yuan. Der chinesische Ministerpr√§sident hat angek√ľndigt, dass das Land entschiedene Ma√ünahmen zur Ankurbelung des Konsums ergreifen wird, um China zu einer Konsummacht zu machen und die Widerstandsf√§higkeit der Wirtschaft gegen√ľber externen Schocks wie der globalen Konjunkturabk√ľhlung und den Handelsspannungen zu st√§rken. Der Finanzminister r√§umt zwar ein, dass die Herausforderungen beispiellos sind, doch die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) ist weiterhin zuversichtlich, dass sie die negativen Auswirkungen minimieren kann. Dieser Optimismus in Verbindung mit positiven Wachstumsprognosen von Institutionen wie Goldman Sachs und Citigroup zieht Kapital in chinesische Verm√∂genswerte, st√ľtzt den Yuan und treibt das W√§hrungspaar USD/CNH auf den niedrigsten Stand seit November. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bemerkenswert ist auch, dass die People's Bank of China (PBOC) ihren t√§glichen Referenzkurs leicht √ľber den Marktprognosen festlegt, was darauf hindeutet, dass die Beh√∂rden eine kontrollierte Stabilit√§t anstreben, um die Exporte zu st√ľtzen. Dar√ľber hinaus soll die Expansion des chinesischen Goldmarktes in Hongkong die internationale Rolle des Yuan st√§rken, was langfristig eine St√ľtze f√ľr die W√§hrung darstellt. Aus technischer Sicht hatte das W√§hrungspaar zuletzt Schwierigkeiten, dynamischere R√ľckg√§nge zu verzeichnen, h√§lt sich jedoch stabil auf der nach den zuvor erreichten H√∂chstst√§nden etablierten Trendlinie. Eine wichtige Unterst√ľtzungsmarke, die durch das 23,6 %-Fibonacci-Retracement eines wichtigen Aufw√§rtstrends bestimmt wird, der 2022 begann, als das Paar bei etwa 6,30 lag (etwa 12 % unter dem aktuellen Niveau), wird derzeit getestet. Die n√§chste kurzfristige Unterst√ľtzung liegt in der N√§he der Marke von 7,14, w√§hrend Anleger mittelfristig die Tiefstst√§nde vom September bei etwa 7,00 ins Visier nehmen k√∂nnten. ¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

