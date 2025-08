Coinbase Aktie: Zwischen Erwartungsdruck und Langfristchance – Lohnt sich jetzt der Einstieg? 🚀

🔍 Einleitung: Quartalszahlen enttĂ€uschen – doch Potenzial bleibt bestehen Die Krypto-Handelsplattform Coinbase (Ticker: COIN) hat ihre Zahlen fĂŒr das zweite Quartal veröffentlicht – und blieb damit hinter den hohen Erwartungen zurĂŒck. Ein kurzfristiger RĂŒcksetzer der Aktie war die Folge. Dennoch könnte sich fĂŒr langfristige Anleger die Gelegenheit bieten, die Coinbase Aktie zu kaufen, denn die strategische Entwicklung und das Marktpotenzial bleiben beeindruckend. â–ș Coinbase | WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN ✠Drei Key Takeaways fĂŒr Anleger 📉 Quartalszahlen verfehlen Erwartungen – trotz Gewinnsprung

Der Gewinn pro Aktie ĂŒbertraf mit 1,96 USD die Erwartungen deutlich – der Umsatz hingegen blieb mit 1,5 Mrd. USD unter den Prognosen. Besonders der transaktionsbezogene Umsatz enttĂ€uschte leicht. 📊 Privathandelsvolumen und Stablecoin-Wachstum stagnieren leicht

Das Handelsvolumen privater Anleger stieg zwar um 16 %, lag aber unter dem erwarteten Niveau. Auch das Stablecoin-Wachstum blieb mit 38 % unter dem Marktpotenzial. đŸ’Œ Langfristige Perspektive dank Genius Act und Circle-Partnerschaft

💰 Stablecoins und Partnerschaften: Langfristiger Wachstumstreiber Die Partnerschaft mit Circle (CRCL) sichert Coinbase eine direkte Beteiligung an Einnahmen rund um den Stablecoin USDC – ein Markt, der im Zuge regulatorischer Klarheit weiter wachsen dĂŒrfte. Coinbase erhĂ€lt 100 % der Einnahmen aus USDC auf der eigenen Plattform und 50 % von allen anderen Quellen – ein klarer Vorteil gegenĂŒber Wettbewerbern. đŸ§Ÿ Fazit: Coinbase Aktie kaufen – sinnvoll fĂŒr langfristige Investoren? Die Coinbase Aktie zeigte kurzfristige SchwĂ€chen, bleibt aber aus langfristiger Perspektive Ă€ußerst spannend. Wer auf den Ausbau des Stablecoin-GeschĂ€fts und regulatorische Klarheit durch den Genius Act setzt, findet hier einen soliden Einstiegskandidaten. 📌 Empfehlung: Anleger, die sich im Krypto-Sektor stĂ€rker positionieren möchten, sollten RĂŒcksetzer der Coinbase Aktie zum Kauf nutzen – insbesondere bei Kursen um oder unter 300 US-Dollar. Ein Investment mit Weitblick, aber auch mit VolatilitĂ€t. Coinbase Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemĂ€ĂŸ der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator fĂŒr zukĂŒnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche WĂ€hrungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

