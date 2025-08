Commerzbank Aktie mit starken Zahlen – Jetzt noch Aktien kaufen? 🏦

Einleitung Die Commerzbank Aktie steht im Fokus vieler Anleger. Mit √ľberzeugenden Quartalszahlen, ambitionierten Ausblicken und einer klaren Dividendenstrategie sendet das zweitgr√∂√üte deutsche Bankhaus ein starkes Signal an den Markt. Doch angesichts der Spekulationen um eine m√∂gliche √úbernahme durch UniCredit stellt sich die Frage: Sollte man jetzt Commerzbank Aktien kaufen oder abwarten? Hier kommt die Analyse. ‚Ėļ Commerzbank | WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK.DE ‚úÖ Drei Key Takeaways ūüďą Starke operative Entwicklung trotz Gewinnr√ľckgang:

Im letzten Quartal erzielte die Commerzbank einen operativen Gewinn von 1,17 Mrd. Euro, deutlich √ľber den Erwartungen. Zwar sank der Nettogewinn um 14‚ÄĮ% auf 462 Mio. Euro, doch bereinigt liegt der Jahresausblick bei 2,9 Mrd. Euro, was √ľber der Analystensch√§tzung von 2,8 Mrd. Euro liegt. ūüíį Dividenden und Aktienr√ľckk√§ufe als Strategie gegen √úbernahme:

Die Bank setzt auf eine aussch√ľttungsorientierte Politik: Geplant ist ein neuer Aktienr√ľckkauf in H√∂he von 1 Mrd. Euro sowie vollst√§ndige Gewinnaussch√ľttung √ľber Dividenden. Diese Strategie k√∂nnte potenzielle √úbernahmen, wie durch UniCredit, strategisch erschweren ‚Äď was den Aktienkurs st√ľtzt. ūüďä Technisch stark ‚Äď aber Konsolidierung m√∂glich:

Die Commerzbank Aktie notiert auf dem h√∂chsten Niveau seit 2011 und hat sich binnen eines Jahres verdoppelt. Trotz kurzfristigem R√ľcksetzer bleibt der Kurs √ľber der wichtigen Unterst√ľtzungszone bei 28 Euro. Ein Re-Test der 30-Euro-Marke scheint aus technischer Sicht realistisch. ūüĒć Fundamentaldaten zur Commerzbank Aktie auf einen Blick Kennzahl Wert (Q2 2025) Operativer Gewinn 1,17 Mrd. ‚ā¨ Nettogewinn (berichtspflichtig) 462 Mio. ‚ā¨ Umsatz 3,02 Mrd. ‚ā¨ (+13‚ÄĮ%) Prognose bereinigter Gewinn 2,9 Mrd. ‚ā¨ Geplanter Aktienr√ľckkauf 1 Mrd. ‚ā¨ Dividendenstrategie vollst√§ndige Aussch√ľttung ūü߆ Fazit: Commerzbank Aktie ‚Äď Aktien kaufen mit Weitsicht Die Commerzbank Aktie √ľberzeugt operativ, bietet attraktive Aussch√ľttungen und zeigt klare Signale in Richtung Eigenst√§ndigkeit. Wer langfristig denkt und auf die Stabilit√§t deutscher Banken setzt, k√∂nnte in der aktuellen Phase eine interessante Gelegenheit zum Aktien kaufen finden. Die technische Lage bleibt stabil ‚Äď ein Ausbruch √ľber 30 Euro k√∂nnte weiteres Kurspotenzial freisetzen. Dennoch sollten Anleger m√∂gliche Konsolidierungen nach der Kursrallye einplanen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Commerzbank Aktie¬†Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬† Quelle:¬† xStation5 ¬†von XTB, aufgenommen am 06.08.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie f√ľr Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt f√ľr Neukunden als Aktion zus√§tzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen √ľber den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.