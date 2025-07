Continental Aktie: US-Zölle drohen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 17.07.2025

AKTIE IM FOKUS: Continental

Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Rahmenbedingungen f√ľr den Konzern sind anspruchsvoll. Zum einen ist es die Konversion auf die Elektromobilit√§t, zum anderen sich es die aktuellen politischen Entwicklungen, die Umsatz und den operativen Gewinn beeinflussen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 75,82 EUR Marktkapitalisierung 15,22 Mrd. EUR Umsatz 2024 39,72 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 39,82 % KGV 2025* 14,59 4 Wochen Performance - 0,78 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025*  3,23 % Branche Automobilzulieferer

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Die US-Z√∂lle werden einen Einfluss auf das Gesch√§ft von Continental haben. Noch ist nicht klar, wie hoch diese ausfallen, klar ist aber, dass es zu einer Erh√∂hung der Z√∂lle kommen wird. Neben den Z√∂llen werden auch negative Wechselkurseffekte einen belastenden Einfluss auf den Umsatz und den operativen Gewinn haben. Der Umsatz wird im 2. Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal etwas sinken. Die bereinigte EBIT-Marge d√ľrfte am unteren Ende der Jahresprognose (12,5 Prozent bis 14 Prozent) liegen.

Bei Automotive verhandelt der Konzern mit Zulieferern und Kunden. In den Vorquartalen konnte Conti auf erfolgreiche Preisverhandlungen verweisen, zudem machen sich die Effekte aus den Kostensenkungsma√ünahmen bemerkbar, was sich positiv auf den Gewinn auswirkt. Das Management erwartet f√ľr das 2. Quartal einen etwas geringeren Umsatz, der aber vor allem aus den W√§hrungseffekten ergibt. Bei der bereinigten EBIT-Marge bleibt man bei den Prognosen. Diese soll am oberen Ende der Jahresprognose liegen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

 

Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 17.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken.

Das Wertpapier konnte sich Ende des letzten Jahres sukzessive aufw√§rtsschieben. Die Bewegung ist im M√§rz ausgelaufen, es ging im Rahmen eines dynamischen R√ľcksetzers an das Jahrestief (55,94 EUR). Das Papier war aber rasch erholen und wieder √ľber die 70 EUR-Marke laufen, √ľber der sich die Aktie in den letzten Handelswochen hat auch etablieren k√∂nnen. Der R√ľcksetzer Ende Juni ging zwar knapp unter diese Marke, der Anteilsschein hat sich aber direkt wieder erholen k√∂nnen und ist im Rahmen der Entlastungsbewegung bis fast an das Jahreshoch gelaufen.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie sich nach dem R√ľcksetzer im April wieder direkt √ľber die SMA200 (aktuell bei 67,20 EUR) hat schieben k√∂nnen. Es ging direkt aufw√§rts √ľber die anderen beiden Durchschnittslinien. Die SMA20 (aktuell bei 74,73 EUR) hat im Juni, beim Auslaufen der Bewegung, noch einen Support geboten; diese Linie wurde nachfolgend aber aufgegeben. Die SMA50 (aktuell bei 75,41 EUR) konnte die R√ľcksetzer √ľbergeordnet stabilisieren. In der letzten Handelswoche ging es wieder √ľber die SMA20 / SMA50.

Solange es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss √ľber der SMA50 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnen zun√§chst die 79,16 EUR sein. Kann sich das Wertpapier √ľber diese Marke schieben und nachfolgend rasch aufw√§rtslaufen, so k√∂nnten dann die 88,68 EUR bzw. die 111,94 EUR erreicht werden.

Sollte die SMA20 im Rahmen von R√ľcksetzern nicht halten und das Papier im Nachgang dessen auch den Kontakt zu dieser Linie verlieren, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben. Abh√§ngig von der Dynamik der Abgaben k√∂nnte die Aktie √ľbergeordnet wieder in Richtung der SMA200 laufen. Wird diese Linie erreicht, so sollte die Aktie sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der SMA50 halten kann, solange besteht die Chance, dass es in Richtung neuer Jahreshochs gehen k√∂nnte. Wird die SMA20 auf der anderen Seite per Tagesschluss aufgegeben, so erh√∂ht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schw√§che weiter fortsetzen k√∂nnte.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 17.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie konnte sich nach dem R√ľcksetzer im April relativ rasch erholen und wieder √ľber alle drei Durchschnittslinien laufen. Die Dynamik hat nachgelassen, die Aktie hat im Rahmen dessen an die SMA20 (aktuell bei 76,79 EUR), bzw. die SMA50 (aktuell bei 74,86 EUR) zur√ľckgesetzt. Im Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese beiden Durchschnittslinien zun√§chst einen Support geboten haben. Beide Linien wurden aber aufgegeben. Es ging direkt unter die SMA200 (aktuell bei 73,30 EUR), die aber als Support √ľbergeordnet gehalten hat.¬†Im Zuge der folgenden Erholung konnte sich das Papier wieder √ľber diese beiden Linien schieben, wobei die¬†SMA20 in den letzten Handelstagen aufgegeben wurde.

Die Aktie muss versuchen sich so rasch wie m√∂glich wieder √ľbe die¬†SMA20 zu schieben und zu etablieren. Gelingt dies, so w√§re es nachfolgend wichtig, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts geht. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so k√∂nnte die Bewegung als belastbar interpretiert werden, unsere √ľbergeordneten Anlaufziele auf der Oberseite, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind, w√§ren erreichbar.¬†

Wird die SMA50 aber im Rahmen von R√ľcksetzern als Unterst√ľtzung aufgegeben, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an die¬†SMA200 gehen, deren Relevanz sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden kann. Entsprechend b√§risch w√ľrde sich das 4h Chart eintr√ľben, wenn sich das Wertpapier unter dieser Linie etabliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so m√ľsste der Fokus wieder auf die Unterseite gelegt werden.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Sollte sich das Papier wieder √ľber der SMA20 etablieren, so erschlie√üen sich die Chancen auf der Oberseite. Kritisch w√§re es, wenn sich die Aktie auf der anderen Seite unter der SMA200 festsetzen w√ľrde.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

75,90

76,79

76,89

78,66

88,68

111,94

Unterst√ľtzungen

75,41

74,92

74,86

74,73

73,30

71,04 (GAP)

68,40 (GAP)

67,20

66,34 (GAP)

Quelle: xStation5 von XTB

 

