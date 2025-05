Continental: Solider Jahresstart, Jahresziele bestätigt 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 20.05.2025

AKTIE IM FOKUS: Continental 

Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Continental ist solide in das Jahr gestartet. Trotz leicht r√ľckl√§ufiger Ums√§tze konnte der Konzern die Wirtschaftlichkeit erh√∂hen. Gleichzeitig hat Continental die Jahresziele best√§tigt.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 75,42 EUR Marktkapitalisierung 15,02 Mrd. EUR Umsatz 2024 39,72 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 39,82 % KGV 2025* 12,35 4 Wochen Performance + 13,36 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025*  3,38 % Branche Automobilzulieferer

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 9.71 Mrd. EUR erzielt, was 0,8 Prozent weniger ist als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das bereinigte EBIT verbesserte sich, auch dank Kostensenkungsmaßnahmen auf 586 Mio. EUR. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag dieser Wert noch bei 201 Mio. EUR. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 2,1 Prozent auf 6,0 Prozent. Analysten hatten mit einer Rendite von 5,1 Prozent gerechnet und den Umsatz auf 9,57 Mrd. EUR taxiert. 

Das Management best√§tigte den Ausblick f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr, wobei die m√∂glichen Handelsbeschr√§nkungen und die Effekte aus der US-Zollpolitik noch keine Ber√ľcksichtigung im Zahlenwerk gefunden haben. Die bereinigte EBIT-Marge soll 2025 im Bereich der 10,5 bis 11,5 Prozent liegen.¬†

Continental h√§lt den Verkauf der Kunststoffsparte im kommenden Jahr f√ľr ein wahrscheinliches Szenario. Das Management sieht eine Abspaltung bzw. einen B√∂rsengang als realistisch an. Ob sich daraus eine Sonderaussch√ľttung f√ľr die Aktion√§re ableiten l√§sst, ist derzeit noch unklar. Der Kunststoffbereich ist aktuell Herausforderungen ausgesetzt. So sank der Umsatz im ersten Quartal um 7,0 Prozent auf 1,5 Mrd. EUR, die Marge stieg dennoch auf 5,4 Prozent.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Dem Wertpapier gelang es im Mai, nach einem gr√∂√üeren R√ľcksetzer, eine Stabilisierung abzubilden, die aber von weiterer Schw√§che gefolgt wurde. Das Wertpapier konnte sich erst im Juli bei 51,60 EUR stabilisieren und nachfolgend praktisch direkt eine dynamische Entlastungsbewegung √ľber die 60 EUR-Marke abbilden, diese Bewegung wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Die Aktie setzt knapp unter das Juli Tief zur√ľck und markierte bei 51,44 EUR ein weiteres Tief. Von hier aus lief die Aktie aufw√§rts an und √ľber die 60 EUR-Marke, gab diese Marke aber wieder auf. Es ging dynamisch an das Jahrestief 2024 (51,02 EUR). Die Verluste wurden nachfolgend im Zuge der Aufw√§rtsbewegung direkt wieder zur√ľckgekauft, die 60 EUR-Marke wurde im Rahmen der Erholung wieder knapp √ľberwunden. Im Oktober gelang es dem Wertpapier erneut √ľber die 60 EUR-Marke zu laufen, die Aktie hat es aber erneut nicht vermocht, sich √ľber dieser Marke festzusetzen. Nachfolgend br√∂ckelten die Notierungen wieder ab. Mit einem GAP up ging es im November direkt √ľber die 60 EUR-Marke, √ľber der sich der Anteilsschein nach einigen M√ľhen auch etablieren konnte. Im Tageschart ist erkennbar, wie sich die Aktie weiter aufw√§rtsschieben konnte. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar R√ľcksetzer ein, diese hatten zum einen moderaten Charakter, zum anderen wurde diese immer direkt wieder zur√ľckgekauft. Das Papier konnte sich im Zuge der Erholungen immer wieder aufw√§rtsschieben. Mitte M√§rz wurde ein Hoch bei 72,98 EUR formatiert, das aber direkt abverkauft wurde. Es folgten dynamische Abgaben, die den Anteilsschein unter die 56 EUR-Marke gedr√ľckt haben. Die Verluste konnten in den letzten Handelswochen zur√ľckgekauft werden, das Papier konnte sich im Zuge der Erholung √ľber die 70 EUR-Marke schieben und festsetzen. Gestern wurde im Handel ein neues Jahreshoch (75,90 EUR) formatiert.¬†

Im Zuge der Erholungsbewegung konnte sich die Aktie wieder √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 63,38 EUR) und nachfolgend auch problemlos √ľber die SMA20 (aktuell bei 70,81 EUR) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 68,20 EUR) schieben. Der Abstand zur SMA20 ist aktuell veritabel.¬†

Das Tageschart kann damit als uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 78/80 EUR und √ľbergeordnet an die 111/112 EUR gehen. Diese Anlaufziele w√§ren erreichbar, solange sich das Wertpapier per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 halten kann.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Wird diese Durchschnittslinie als Support per Tagesschluss aufgegeben, so k√∂nnte die SMA50 darunter noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Sollte die SMA50 im Rahmen von Schw√§che angelaufen werden, so sollte sp√§testens hier ein Richtungswechsel abgebildet werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solang sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts zu neuen Hochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA50 erholen.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Aktie ist seit Jahresbeginn zwischen der SMA20 (aktuell bei 74,58 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 71,66 EUR) hin und her gelaufen. Anfang M√§rz ging es mit einem GAP down unter die SMA200 (aktuell bei 68,23 EUR), wobei der R√ľcksetzer direkt wieder zur√ľckgekauft worden ist. Die Aktie konnte sich wieder √ľber die SMA20 und die¬†SMA50 schieben und das Jahreshoch formatieren. Im Rahmen der folgenden R√ľcksetzer gelang es dem Wertpapier sich zun√§chst an der SMA20 zu stabilisieren, wobei auch die SMA200 eine gute Unterst√ľtzung geboten hat, was aus dem Chart gut herauszulesen ist. Dieser Support wurde nach einer kleineren Entlastungsbewegung aufgegeben, es ging dynamisch unter die SMA200 zur√ľck. Vom Jahrestief (55,94 EUR) konnte sich das Papier wieder √ľber alle drei Durchschnittslinie schieben. Die Dynamik der Bewegung l√§sst sich gut aus dem Chart herauslesen. Auch auf dieser Zeitebene notiert die Aktie aktuell √ľber der SMA20.

Damit hat sich auch das 4h Chart aufgehellt. Solange die Aktie √ľber der¬†SMA20 notiert, k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

Sollte es im Rahmen von Schw√§che unter die SMA20 gehen, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn die Aktie im Zuge von weiterer Schw√§che den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere Abgaben in Richtung der DMA50 einstellen k√∂nnten. Ausgepr√§gte Schw√§che k√∂nnte auch die SMA200 erreichen, wobei die Aktie sp√§testens im Dunstkreis dieser Linie drehen m√ľsste, um die Perspektiven auf der Oberseite aufrecht zu erhalten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auch auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie √ľber die SMA20 halten, um die Perspektive auf weitere Hochs aufrecht zu erhalten. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA200 erholen.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

78,38

79,16

92,51

111,94

118,13

132,68 

145,18 (GAP)

157,04

186,10

Unterst√ľtzungen

74,99

74,86

74,58

73,12 (GAP)

71,66

70,81

70,12

68,80 (GAP)

68,23

68,20 

66,34 (GAP)

63,38

55,94

Quelle: xStation5 von XTB

 

