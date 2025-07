Daimler Truck Holding Aktie: Schwacher Quartalsabsatz 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 08.07.2025

AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck Holding

Daimler Truck Holding WKN: DTR0CK | ISIN:  DE000DTR0CK8 | Ticker: DTG

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern befindet sich in einem anspruchsvollen Fahrwasser. Der Absatz, insbesondere im nordamerikanischen Markt hat im 1. Quartal deutlich abgenommen, in Europa sind die Absatzzahlen stabil. F√ľr 2025 erwartet das Management ein stabiles Gesch√§ft mit einer bereinigten Umsatzrendite zwischen 8 bis 10 Prozent.¬†

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 40,74 EUR Marktkapitalisierung 31,02 Mrd. EUR Umsatz 2024 54,08 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 31,81 % KGV 2025* 10,98 4 Wochen Performance + 9,71 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025*  4,71 % Branche Automobilherstellung

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Daimler Truck hat im 2. Quartal 2025 deutlich weniger Nutzfahrzeuge abgesetzt. Hauptgrund f√ľr die Entwicklung sind der r√ľckl√§ufige Absatz in Nordamerika. Insgesamt sackte der Absatz um 5 Prozent auf 106.715 Einheiten ab. Im nordamerikanischen Markt wurden nach 48.246 Fahrzeugen nur noch 38.580 Einheiten abgesetzt. In Europa blieb der Absatz mit 38.294 Fahrzeugen praktisch stabil. Auf dem asiatischen Markt konnte Daimler Truck den Absatz um 13 Prozent auf 26.443 Fahrzeuge steigern.¬†

Gleichzeitig hat der Konzern angek√ľndigt ein Aktienr√ľckkaufprogramm zu starten, das in der zweiten Jahresh√§lfte beginnen und eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Mrd. EUR √ľber einen Zeitraum von zwei Jahren umfassen soll. Ende Mai hatte die Hauptversammlung diesem Programm zugestimmt. Der Vorstand wurde demnach erm√§chtigt, bis 2030 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben.

Im Jahr 2024 erwirtschaftet der Konzern ein bereinigtes Konzern-EBIT von 4.667 Mio. EUR, im Vorjahr lag dieser Wert bei 5.489 Mio. EUR. Der Umsatz reduzierte sich 2024 leicht auf 54,1 Mrd. EUR (Vorjahr 55,9 Mrd. EUR). Die bereinigte Umsatzrendite reduziert sich von 9,9 Prozent 2023 auf 8,9 Prozent 2024. Das Ergebnis je Aktie wurde mit 3,64 EUR ausgewiesen, die Dividende wurde mit 1,90 EUR stabil gehalten. 

Das Management prognostiziert 2025 ein stabiles Geschäftsjahr im Vergleich zu 2025, die bereinigte Umsatzrendite wird zwischen 8 und 10 Prozent erwartet, abhängig von makroökonomischen und geopolitischen Entwicklungen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier konnte sich zu Jahresbeginn zun√§chst erholen. Es ging im Handelsverlauf sukzessive aufw√§rts. Die R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, hatten einen √ľberschaubaren Charakter, bzw. wurde zeitnah zur√ľckgekauft. Das Jahreshoch (45,07 EUR) konnte die Aktie im M√§rz formatieren. Das Wertpapier gab nachfolgend unter die 40 EUR nach. Es folgte eine kleine Entlastungsbewegung, die aber keine Substanz hat. Die Schw√§che setzte sich im Nachgang dessen weiter fort. Anfang April wurde das Jahrestief (30,50 EUR) formatiert. Die folgende Erholungsbewegung schob die Aktie wieder √ľber die 40 EUR-Marke. Das Hoch Mitte Mai wurde abverkauft, es ging wieder unter die 38 EUR zur√ľck. Nach einer l√§ngeren Konsolidierung stellte sich in den letzten Handelstagen wieder etwas Kaufdruck ein, der die Aktie wieder √ľber die 40 EUR-Marke geschoben hat.¬†

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie vom Jahrestief aus dynamisch √ľber alle drei Durchschnittslinien zur√ľcklaufen konnte. Aus dem Tageschart kann sehr gut herausgelesen werden, dass sich die Aktie √ľber einige Wochen hinweg an der SMA200 (aktuell bei 37,83 EUR) stabilisieren konnte. Von hier aus konnte sich das Papier wieder nach Norden absetzen.

Mit der Bewegung √ľber die SMA20 (aktuell bei 38,90 EUR)¬†hat sich das Chartbild wieder aufgehellt. Solange die Aktie per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung in Richtung des Jahreshochs fortsetzen. Kann sich der Anteilsschein per Tagesschluss √ľber dieser Marke etablieren (Tageschluss √ľber dem Hoch mit Best√§tigung am Folgetag), so k√∂nnte die Aktie unsere √ľbergeordneten Anlaufziele bei 52,50 EUR bzw. bei 59 EUR erreichen.

R√ľcksetzer haben die Chance sich an der SMA20 zu erholen. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte die SMA50 (aktuell bei 38,27 EUR)¬†bzw. die SMA200¬†darunter noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich die Aktie unter der SMA200¬†etabliert hat. Stellen sich diese Kursmuster ein, so w√§re der Fokus wieder auf der Unterseite zu suchen.¬†

Als bullisches Momentum ist zu interpretieren, dass die SMA50 die SMA200 von unten durchlaufen hat. 

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der SMA20¬†halten kann, solange besteht die Chance, dass es weiter aufw√§rts an das Jahreshoch, bzw. an weitere Hochs gehen k√∂nnte. Wird die SMA200 per Tagesschluss aufgegeben, so tr√ľben sich die Aussichten wieder ein.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier gab vom Hoch Anfang M√§rz sukzessive nach. Es ging kontinuierlich abw√§rts. Erst nachdem die Aktie das Jahrestief formatiert hatte, stellt sich eine gr√∂√üere Erholung ein. Diese ging zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 37,16 EUR) bzw. √ľber die SMA50 (aktuell bei 39,01 EUR), wobei die Aktie Probleme hatte, sich verbindlich √ľber der SMA50 festzusetzen. R√ľcksetzer haben sich im weiteren Handelsverlauf an der SMA20 erholen k√∂nnen. Mit einem GAP up konnte sich die Aktie √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 37,16 EUR) schieben und etablieren. Im Chart ist aber gut erkennbar, dass es das Papier aber zun√§chst nicht geschafft hat, sich √ľberzeugend von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu l√∂sen. Erst in der letzten Handelswoche gelang die Bewegung nach Norden belastbar abzubilden.

Damit ist auch das 4h Chart bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

R√ľcksetzer unter die SMA20 als auch unter die SMA50 w√§ren √ľbergeordnet als unkritisch zu interpretieren, solange es die Aktie es schafft, sich im Bereich der¬†SMA200 zu erholen. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Durchschnittslinie in der Vergangenheit ein sehr guter Support gewesen ist. Entsprechend w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, wenn es unter diese Durchschnittslinie geht und sich das Wertpapier darunter festsetzt.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie √ľber der SMA20 halten, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs bzw. weiterer Hochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA200 erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

42,89

43,53

45,07

45,96

47,63

55,00

62,50

Unterst√ľtzungen

40,53

40,30

40,27

39,01

38,90

38,70

38,27

37,83

37,16

36,38 (GAP)

30,50

29,61

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!