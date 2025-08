US Börse heute: Erholung nach schwachen Arbeitsmarktdaten – Tech-Werte im Fokus 📊

📝 Einleitung Die US Börse zeigt sich zum Wochenstart erholt: Nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten vom Freitag verzeichnen die wichtigsten US-Indizes heute deutliche Kursgewinne. Anleger bewerten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im September neu, was risikoreiche Anlageklassen beflügelt – insbesondere Technologieaktien. In dieser Übersicht werfen wir einen Blick auf die aktuelle Marktlage, wichtige Unternehmensnachrichten und was Trader heute an der US Börse beachten sollten. 🚀 Key Takeaways zur US Börse heute 🔻 1. Schwache Arbeitsmarktdaten treiben Zinssenkungsfantasie Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli fiel schwächer als erwartet aus. Gleichzeitig wurden die Zahlen für Mai und Juni deutlich nach unten korrigiert. Das führte zu einer Neubewertung geldpolitischer Erwartungen: Der Markt preist nun eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September ein – ein starker Treiber für die heutige Erholung. 📉 2. US-Dollar schwächelt – Risikoanlagen profitieren Die US-Währung geriet nach Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts unter Druck. Die vollständige Umkehr der vorherigen Dollar-Rallye unterstützt nun Aktien, vor allem im Technologiesektor, der besonders empfindlich auf Veränderungen bei Zinserwartungen reagiert. 🏢 3. Unternehmensnews bewegen die Märkte Joby Aviation steigt um 14 %, nachdem Gerüchte über eine Übernahme von Blade Air Mobility kursieren. ​​​​​​​ Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. CommScope explodiert um 80 % dank Übernahmeplänen durch Amphenol. ​​​​​​​ Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Spotify profitiert von angekündigten Preiserhöhungen, Tyson Foods überrascht positiv mit Quartalszahlen.

Replimune stürzt hingegen um über 30 % ab nach FDA-Rückschlag bei Krebsmedikament.

Berkshire Hathaway verliert nach Rückgang des Quartalsgewinns 2,6 %. ​​​​​​ Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 💡 Fazit: Die US Börse heute bleibt spannend Die heutige Erholung an der US Börse unterstreicht, wie sensibel die Märkte auf makroökonomische Signale reagieren. Besonders die Hoffnung auf sinkende Zinsen und ein schwächerer Dollar geben risikoreichen Anlagen wie Tech-Aktien Auftrieb. Gleichzeitig zeigen Unternehmensmeldungen, wie wichtig eine selektive Titelauswahl für Trader und Investoren bleibt. Wer die US Börse heute beobachtet, sollte sowohl die anstehenden Unternehmenszahlen als auch politische Entwicklungen in den USA genau im Blick behalten. S&P 500 Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

