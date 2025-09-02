Ausverkauf am Anleihemarkt zieht den GBPUSD um 1 % nach unten ❗️ GBPUSD Prognose – Pfund unter Druck nach Gilt-Selloff Die GBPUSD Prognose hat sich nach dem jüngsten Ausverkauf britischer Staatsanleihen deutlich eingetrübt. Ein starker Sell-off im Gilt-Markt trieb die Renditen der 30-jährigen Anleihen auf 5,66 % – den höchsten Stand seit 1998. Diese Entwicklung belastete das Pfund und sorgte für deutliche Kursverluste gegenüber dem US-Dollar. ►GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zu Beginn der Handelssitzung galt GBPUSD noch als das stabilste G10-Währungspaar, da das Pfund der Dollar-Stärke standhielt. Doch mit dem Anstieg der Anleiherenditen fiel das Währungspaar auf ein neues Tief seit dem 7. August, knapp unter 1,339. Käufer nutzten das Niveau für Einstiege und hievten den Kurs kurzfristig zurück auf 1,34, knapp oberhalb der aktuellen Konsolidierungszone. Renditen 30-jähriger britischer Staatsanleihen („Gilts“). Quelle: Bloomberg Finance LP Forex Aktuell – Märkte im Fokus Die Entwicklung am Gilt-Markt signalisiert wachsende Sorgen über die wirtschaftliche Lage Großbritanniens. Die steigenden langfristigen Finanzierungskosten spiegeln Zweifel wider, ob die Regierung die Balance zwischen fiskalischer Disziplin und Wirtschaftswachstum halten kann. Besonders im Fokus steht die Herbst-Budgetplanung von Finanzministerin Rachel Reeves. Anleger sehen wachsende Risiken für Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen. Diskutiert werden unter anderem Sondersteuern für Banken, doch Experten erwarten, dass umfassendere Reformen nötig sein werden, um die schwachen öffentlichen Dienste und Infrastruktur zu finanzieren. GBPUSD Prognose – Politischer Druck und geldpolitischer Ausblick Premierminister Keir Starmer will die Labour-Partei in die nächste Wahl führen, während die Regierung unter Zugzwang steht. Politische Unsicherheiten könnten die Schwankungen im Pfund weiter verstärken. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Gleichzeitig rücken auch die US-Zinsentscheidungen in den Vordergrund: Steigende Erwartungen auf eine mögliche Zinssenkung der Fed im September könnten dem Pfund gegenüber dem Dollar zwischenzeitlich Auftrieb geben. In den vergangenen Wochen gewann die britische Währung wieder an Stärke, unterstützt durch mittelfristige Anleihekäufe und Inflationssorgen im Vereinigten Königreich. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

