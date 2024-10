Israel beschloss eine Bodenoffensive im Südlibanon, und die Angriffe der Truppen sollten auf Stellungen der Hisbollah abzielen. Trotz dieses Vorfalls war die Reaktion des Marktes vernachlässigbar. Heute Nachmittag deuteten Beamte des Weißen Hauses jedoch auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf Israel durch den Iran als Vergeltung für die jüngsten Aktionen hin

Der Iran hat heute schließlich einen Raketenangriff gestartet. Die meisten Berichte deuteten darauf hin, dass die Raketen auf militärische Einrichtungen gerichtet waren, aber es gab auch Medienberichte, dass die Raketen auch auf zivile Einrichtungen gerichtet waren; in Tel Aviv wurden mehrere Explosionen bestätigt, aber bisher wurden keine Verletzten oder Todesfälle gemeldet. US-Präsident Biden befahl dem US-Militär, Israel zu helfen und iranische Raketen abzuschießen, so das Weiße Haus

Der Militärsprecher Israels sagte, dass der Angriff schwerwiegend sei und Konsequenzen haben werde, Israel jedoch bisher nicht mit einem Gegenangriff reagiert habe. Der Iran teilte mit, dass es im Falle eines Gegenschlags Israels einen weiteren Raketenangriff starten werde

Als Reaktion auf diese Nachricht ist der Goldpreis auf über 2.670 $ pro Unze gestiegen. Rohöl verzeichnet einen starken Anstieg, beträgt bereits fast 3,5 % und ist gegenüber dem Tagestief um 6% gestiegen

Die Wall Street-Indizes reagierten auf Berichte über einen iranischen Angriff mit Abschlägen und eröffneten die heutige Sitzung mit einem Minus; Halbleiter- und Technologieunternehmen finden sich unter den Haupt-Verlierern. Rüstungs- und Ölunternehmen legen zu, die Aktien des Drohnenherstellers AeroVironment gewinnen fast 7 %

Wir sehen heute Aufschläge im US-Dollar, wobei EURUSD um mehr als 0,8 % auf 1.104 fällt und USDIDX um 0,6 % steigt

Der US-amerikanische ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe blieb im September bei 47,2 Punkten, wobei eine leichte Erholung erwartet wird. Ein starker Rückgang führt zu einem Preis-Subindex von 48,3 Punkten gegenüber 54 Punkten. Der Beschäftigungs-Subindex sinkt von 46 Punkten auf 43,9 Punkte (der niedrigste Stand seit Mai 2023 . Die Bauausgaben fielen um -0,1 % m/m gegenüber einer erwarteten Erholung von 0,2 % gegenüber -0,3 % zuvor.

Die neuen Vollzeitstellen lagen laut JOLTS bei 8,04 Millionen gegenüber 7,711 Millionen, die zuvor bei 7,655 Millionen erwartet wurden. Der Bericht zeigt eine Verbesserung, aber der Abwärtstrend bei den Vollzeitstellen bleibt intakt

Die PMI-Indizes aus Europa lagen größtenteils geringfügig über den vorläufigen Werten. Dies führte jedoch nicht zu Aufschlägen im Euro, der heute durch die Risikoaversion unter Druck geriet

Powell deutete gestern während einer Rede vor der NABE an, dass die Fed nicht beabsichtige, voreilig Zinssenkungen vorzunehmen, wenn keine Notwendigkeit bestehe. Infolgedessen sind die Erwartungen an eine Senkung um 50 Basispunkte gesunken und die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entscheidung liegt nun bei 40%

Aus Sicht der Fed könnten die NFP-Daten am Freitag, die für 14:30 Uhr deutscher Zeit geplant sind, von entscheidender Bedeutung sein. Es gab Hinweise auf eine Beschäftigungszahl unter 100.000. Bei einem derart schwachen Bericht könnte es zu einer weiteren Senkung um 50 Basispunkte kommen (wenn die Ölpreise niedrig bleiben)

Kryptowährungen verlieren aufgrund geopolitischer Spannungen; Bitcoin fällt um 3,5 % auf 61.000 $, Ethereum um fast 6 %. Die Weizenpreise an der CBOT erholen sich um 2 % und steigen auf über 600 $ pro Scheffel, während die Baumwollpreise heute trotz der Ölrallye unerwartet unter 73 $ pro Ballen fallen (was die Nachfrage nach billigerem Polyester unter Druck bringt)

Ishiba, Japans neuer Premierminister, deutete an, dass er sich eine längerfristige Beibehaltung der akkommodierenden Geldpolitik der BoJ wünsche, aber die Frage der Zinssätze bleibt bei der Zentralbank. Der Yen schwächte sich nach diesen Worten ab, reagierte aber später auf die eskalierende internationale Situation

Heute Abend werden die USA Zeugen einer Debatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten Walz und Vance.

Lisa Cook von der Fed wies darauf hin, dass die Auswirkungen der KI auf die Inflationsentwicklung langfristig ungewiss sind; langfristig könnte sie die Inflation senken, aber kurzfristig besteht die Gefahr eines Anstiegs; es gibt noch keine Studien, die bestätigen, dass KI zu einem Anstieg der Löhne führen kann, ohne dass gleichzeitig die Inflation steigt.

