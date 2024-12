Das war der Handelstag, 02.12.24: Nasdaq nahe Allzeithochs, EU-PMIs schwach, SMCI steigt

Der Nasdaq 100 erreichte am Montag neue Intraday-Rekorde, angetrieben von einer starken Performance der wichtigsten Technologieaktien, während bedeutende Führungswechsel bei Intel und positive Entwicklungen bei Super Micro Computer zu bemerkenswerten Bewegungen im Halbleitersektor führten. Gemischte Performance bei den nordamerikanischen Indizes, wobei größere Marktkapitalisierungen Schwäche zeigen, während kleinere Marktkapitalisierungen und mexikanische Märkte zulegen. Der US100 führt die Gewinne an, mit einem Plus von 1,00 % auf 21200,70, gefolgt von MEXComp mit einem Plus von 1,01 % auf 50494. Der US500 ist leicht höher, mit einem Plus von 0,14 % auf 6059,7. Auf der anderen Seite zeigen die breiteren Märkte Schwäche: US2000 fiel um 0,20 % auf 2441,3, US30 fiel um 0,31 % auf 44911 und BRAComp fiel um 0,49 % auf 125903. Der VIX-Angstbarometer fiel um 0,34 % auf 14,73.

Die europäischen Indizes sind weitgehend positiv, wobei W20 mit einem Plus von 2,27 % auf 2251,6 führt, gefolgt von DE40 mit einem Plus von 1,37 % auf 19953,8. Der VSTOXX-Volatilitätsindex ist um 1,24 % auf 16,33 gestiegen. Zu den weiteren bemerkenswerten Gewinnern gehören EU50 (+1,17 % auf 4860,6), NED25 (+1,16 % auf 890,46), SPA35 (+0,84 % auf 11745), SUI20 (+0,5 3 % auf 11844), UK100 (+0,47 % auf 8338,5), ITA40 (+0,39 % auf 33566) und FRA40 (+0,26 % auf 7252,9). Der einzige Absteiger ist der österreichische AUT20, der um 0,43 % auf 3505 fiel.

Super Micro Computer verzeichnete am Montag einen Kurssprung von 27 %, nachdem bekannt wurde, dass ein unabhängiger Sonderausschuss keine Beweise für Fehlverhalten oder Betrug im Zusammenhang mit der Geschäftsführung oder dem Vorstand des Unternehmens gefunden hat.

Die Stellantis-Aktie stürzte nach dem unerwarteten Rücktritt von CEO Carlos Tavares um 8,5 % auf ein Mehrjahrestief ab und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit September 2024.

Die PMI-Berichte für Europa vom November zeigen eine Fortsetzung der eher schwachen Verfassung der Industrie. Die meisten Länder melden Daten, die deutlich unter der 50-Punkte-Schwelle liegen, wobei der Index für die Eurozone insgesamt bei 45,2 liegt. Die Daten aus Deutschland und Frankreich lagen leicht unter den Erwartungen auf bereits sehr niedrigem Niveau.

Der britische Fertigungssektor schrumpfte im November weiter, wobei der Einkaufsmanagerindex von 49,9 im Oktober auf ein Neunmonatstief von 48,0 fiel und damit zwei Monate in Folge unter der neutralen Marke von 50,0 lag.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen kurz vor einer Einigung über einen neuen Verteidigungsfonds in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, der dazu beitragen soll, die Industrie im Block zu stärken und die Front in der Ukraine in den nächsten drei Jahren aktiv zu unterstützen, wie Bloomberg berichtet. Die Aktienkurse von Unternehmen in diesem Sektor verzeichnen heute beträchtliche Gewinne.

Die US-Fertigungsaktivität zeigte im November Anzeichen einer Verbesserung, blieb aber weiterhin im Schrumpfungsbereich. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg von 46,5 im Oktober auf 48,4, während der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf 49,7 stieg. Beide lagen über den Prognosen, blieben aber unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten.

Der US-Dollar ist nach wie vor die stärkste Währung. Der Dollar-Index-Spot stieg um 0,7 %, nachdem Trump angekündigt hatte, 100 %-Zölle auf BRICS-Länder zu erheben, die versuchen, die Position des Dollars im internationalen Handel zu untergraben.

Auf den Märkten für Energierohstoffe beobachten wir überwiegend Rückgänge, wobei die NATGAS-Kontrakte um 5 % und der Ölhandel um 0,5 % gefallen sind. Auch Edelmetalle sind im Minus: Gold ist um 0,5 % und Silber um 0,6 % gefallen.

Bitcoin verliert heute 2 % und wird derzeit bei 95.500 $ gehandelt. Ethereum schwankt um 3600 $ mit einem Verlust von 2,7 %.

