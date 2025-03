Das war der Handelstag, 03.03.25: Indizes verzeichnen wieder Abschläge, Gold legt um 1,30 % zu 📌📄

Der US-Aktienmarkt verzeichnet gegen Ende des Tages weitere Rückgänge. Auch der US-Dollar und Kryptowährungen verlieren an Wert.

Die europäischen Indizes hatten einen spektakulären Start in die Woche. Die positive Stimmung in Bezug auf potenzielle Investitionen in die Verteidigungsindustrie auf dem alten Kontinent führte dazu, dass die meisten Märkte erhebliche Gewinne verzeichneten. Der deutsche DAX erreichte neue Allzeithochs und legte in der Spitze um über 3 % zu.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verzeichneten S&P 500 einen Rückgang von 0,80 % , Nasdaq 100 einen Rückgang von 0,85 % und Russell 2000 einen Rückgang von 1,20 % . Rückgänge sind insbesondere im Halbleitersektor zu verzeichnen. Nvidia ( NVDA.US ) ist um fast 6 % auf 115 $ pro Aktie gefallen.

Der US-Dollar ist heute eine der schwächeren G10-Währungen. Dies ist jedoch auf seine jüngsten starken Gewinne nach mehreren Trump-Ankündigungen zurückzuführen. Der USD-Index (USDIDX) ist um 0,90 % gesunken, während EUR/USD um 0,80 % auf 1,04870 gestiegen ist.

Donald Trump hat gerade angekündigt, dass ab dem 2. April neue Zölle auf ausländische Agrarprodukte in Kraft treten werden. US-Agrarprodukte sollen innerhalb der USA verkauft werden.

WTI fällt 2,80 % , nachdem bekannt wurde, dass die OPEC+ ab April die Produktion um 138.000 Barrel pro Tag erhöhen wird. Dies kommt überraschend, da der Markt nach einem ähnlichen Schritt im Dezember mit einer weiteren Verzögerung gerechnet hatte. Insgesamt plant die OPEC, die Produktion bis Dezember 2026 schrittweise um 2,2 Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen .

Gold steigt um 1,30 % auf 2.890 $ pro Unze und beendet damit die jüngste Short-Korrektur endgültig. Der Goldpreis wird weiterhin durch die geopolitische Unsicherheit und die Unvorhersehbarkeit der Entscheidungen der Regierung von Donald Trump gestützt.

ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe in den USA (Februar): Aktuell: 50,3 Erwartet: 50,8 vs. Vorher: 50,9 . Ein deutlicher Anstieg des Preisindex (62,4) wird durch schwache Werte bei der Beschäftigung (47,6) und den Auftragseingängen (48,8) ausgeglichen.

Kryptowährungen verzeichnen heute einen deutlichen Ausverkauf, der die Gewinne vom Sonntag , die durch Trumps Aussage verursacht wurden, fast vollständig zunichte macht.

Bitcoin fällt um 7 % auf 87.600 $ , Ethereum fällt um 12,40 % auf 2.200 $ , während Altcoins insgesamt um 9,00 % fallen.

Die Rallye am Wochenende wurde durch Donald Trumps Beitrag angetrieben, in dem er erklärte, dass BTC, ETH, XRP, SOL und ADA in die strategischen Kryptowährungsreserven der USA aufgenommen werden sollten.

