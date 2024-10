Das war der Handelstag, 03.10.24: DAX und Co. setzen ihren Ausverkauf fort, da sich die Risikofaktoren verschärfen sich

Die Inflationsrate der Schweiz lag im September niedriger als erwartet. Darüber hinaus herrscht im Monatsvergleich eine Deflation. Der Indexwert ist auf dem niedrigsten Stand seit August 2021.

Eurozone: Dienstleistungs-PMI-Index für September 51,4 Punkte. (Prognose: 50,5 Punkte; zuvor: 52,9 Punkte). Die meisten europäischen Volkswirtschaften brechen aus der Kontraktionszone aus, und auch die Daten selbst lagen über den Erwartungen.

Der Challenger-Bericht aus den USA, der die Zahl der Entlassungen angibt, lag im September bei 72,8 Tausend, verglichen mit 75,89 Tausend im August; die Entlassungen gingen im Monatsvergleich um fast 4 % zurück. Es ist zu erkennen, dass die Werte leicht erhöht sind, aber diesmal nicht im Monatsvergleich gestiegen sind.

Die Zahl der Arbeitslosenanträge in den USA lag bei 225.000 gegenüber 221.000 erwartet und 218.000 zuvor, revidiert auf 219.000. Die Zahl der fortgesetzten Arbeitslosenanträge lag bei 1,826 Millionen gegenüber 1,83 Millionen erwartet und 1,834 Millionen zuvor, revidiert auf 1,827 Millionen

Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA erreichte im September mit einem Anstieg des ISM-Einkaufsmanagerindex für das nichtverarbeitende Gewerbe auf 54,9 ein 1,5-Jahres-Hoch. Dies deutet auf ein starkes Wirtschaftswachstum hin, insbesondere bei den Auftragseingängen.

Die Ölpreise stiegen, nachdem US-Präsident Joe Biden sagte ' (...) Wir diskutieren über einen Angriff Israels auf iranische Ölanlagen.' Die USA forderten den Iran indirekt auf, keine Militärstützpunkte im Nahen Osten anzugreifen, so die IRNA. Laut Biden erwartet die US-Regierung heute keine militärische Reaktion der israelischen Streitkräfte auf den Angriff des Iran.

Die Erdgasvorräte stiegen letzte Woche um 55 Milliarden Kubikfuß, was leicht unter den erwarteten 56 Milliarden und über den vorherigen 47 Milliarden Kubikfuß liegt.

Lockheed Martin hat beschlossen, seine Dividende auf 3,30 US-Dollar zu erhöhen. Das Unternehmen zahlt vierteljährlich eine Dividende, was einer jährlichen Dividende von 13,2 US-Dollar entspricht. Somit beträgt die jährliche Dividendenrate für die nächsten 12 Monate nun 2,19 %. Für das Unternehmen ist dies das 22. Jahr in Folge, in dem die gezahlte Dividende erhöht wird.

Nach einer fast ununterbrochenen Rallye von fast 30 % rutschte der Hang Seng Index heute auf dem Höhepunkt des Ausverkaufs um mehr als 4,5 % ab, was den größten Ausverkauf seit zwei Jahren nach einer ununterbrochenen 13-tägigen Aufwärtsphase darstellt. Der Index erholte sich jedoch nach dem Ausverkauf und verlor nun 2 %, aber Futures auf chinesische Benchmarks wie CHN.cash (-2,5 %) deuten auf einen weiteren Ausverkauf chinesischer Vermögenswerte und Gewinnmitnahmen hin. Die Märkte in Festlandchina sind wegen der Goldenen Woche geschlossen.

Die europäischen Aktienmärkte verzeichnen Rückgänge. Der DAX ist um 0,9 % gesunken, der FTSE 100 ist unverändert und der CAC40 ist um 1,4 % gesunken. Auch an der Wall Street stehen die Zeichen auf Rot: Der Nasdaq ist um 0,65 % gesunken, der Russell 2000 um 1,16 %, während der Dow Jones um 0,73 % und der S&P500 um 0,55 % gesunken sind.

Die stärkste Währung ist heute der US-Dollar, wobei der Dollar-Index um 0,3 % zulegte. Das britische Pfund ist heute die Währung mit der schlechtesten Performance, nachdem der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, angedeutet hat, dass positivere Inflationsdaten die Zentralbank zu einem aggressiveren Ansatz bei Zinssenkungen veranlassen könnten

Der Markt für Kryptowährungen verzeichnet heute Verluste. Ethereum ist um 1,68 % gefallen, Dogecoin um 1,25 % und Bitcoin um 0,47 % auf rund 60.000 USD.

Edelmetalle haben die Verluste ausgeglichen und sind nun gemischt: Gold verliert 0,07 %, Silber steigt um 1 %, während Platin um 1,15 % fällt

