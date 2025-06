Das war der Handelstag, 04.06.2025: Moderate Gewinne an der Wall Street nach US-Konjunkturdaten

Beschäftigung im US-Privatsektor unter den Erwartungen

Die Beschäftigung im Privatsektor stieg im Mai um nur 37.000 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren

Die BofA erwartet für Mai einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 150.000. Sie geht von einer stabilen Arbeitslosenquote von 4,2 % aus

Die Sitzung an der Wall Street begann am Mittwoch mit Gewinnen, während die Renditen für US-Staatsanleihen fielen.

Der heutige ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor fiel schwächer als erwartet aus (49,9 gegenüber Prognosen von 52 und einem Vormonatswert von 51,6).

Die Bank of Canada hielt ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert, nachdem sie ihn im März aufgrund der Unsicherheit über die Zölle und der Bereitschaft, den Risiken für das Wirtschaftswachstum entgegenzuwirken, gesenkt hatte.

Der kanadische Dollar setzte am Mittwoch nach der Entscheidung der Bank of Canada seinen Anstieg gegenüber dem US-Dollar fort.

Der Goldpreis stieg am Mittwoch um mehr als 0,80 %. Die Veröffentlichung schwächer als erwarteter Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten trieb den Rohstoffpreis in die Höhe.

Als Reaktion auf den jüngsten EIA-Bericht ist der Rohölpreis rückläufig, wobei WTI um 1 % und Brent um 1,3 % nachgeben.

Der japanische Yen wird heute gegenüber dem US-Dollar höher gehandelt, nachdem eine Reihe von Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden und die Handelsspannungen zugenommen haben, was zur Aufwertung des Yen beigetragen hat.

Die allgemeine Marktstimmung ist vorsichtig optimistisch, unterstützt durch starke Ergebnisse wichtiger Technologieunternehmen wie Apple und Meta . Die Anleger reagieren skeptisch auf bestimmte risikoreiche Aktien, wie der deutliche Rückgang von Tesla zeigt.

Als Reaktion auf Berichte über Fortschritte in den Verhandlungen werden die wichtigsten US-Indizes moderat höher gehandelt.

