Das war der Handelstag, 04.07.2025: Tarifstreitigkeiten belasten die Märkte

Aufgrund des Unabhängigkeitstags blieben die US-Aktienmärkte heute geschlossen .

Sorgen über die Zukunft der Zollverhandlungen führten zu Rückgängen bei den US-Index-Futures. Der S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones fielen jeweils um etwa 0,6 %.

Auch die europäischen Märkte verzeichneten eine korrigierende Stimmung . Der französische CAC40 und der italienische MIB 40 schnitten mit einem Verlust von fast 0,8 % am schlechtesten ab. Der deutsche DAX fiel um 0,6 %, während der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 in der Nähe der gestrigen Schlusskurse blieben.

Die heutige Sitzung brachte eine Korrektur der polnischen Indizes . Dieser Rückgang folgt auf zwei starke Sitzungen, die auch durch die Entscheidung des Geldpolitischen Rates, die Zinsen zu senken, nicht gedämpft wurden. Bemerkenswert ist der heutige Rückgang der Finanzinstitute , die gestern die Gewinne des polnischen Marktes angeführt hatten.

Verhandlungsführer der Europäischen Union streben eine Verlängerung der Aussetzung der US-Zölle an, falls bis zum entscheidenden Stichtag am 9. Juli kein umfassenderes Handelsabkommen mit den USA erzielt wird, berichtete Bloomberg. Die Gespräche haben noch zu keinem Durchbruch geführt und werden voraussichtlich bis zum Ende der Woche fortgesetzt.

Indien kündigte an, dass ein Handelsabkommen mit den USA nur dann bis zum 9. Juli abgeschlossen werden muss, wenn die Interessen des Landes gewahrt werden. Andernfalls wird Indien zusätzliche Zölle auf US-Importe erheben.

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar seine Korrektur fort und verlor gegenüber einem Korb von Währungen etwa 0,2 %. Unter den G10-Währungen schnitt der japanische Yen heute mit einem Plus von rund 0,3 % am besten ab. Auch die schwedische Krone und der Schweizer Franken verzeichneten deutliche Gewinne (+0,2 %).

Gold gewinnt wieder an Boden und steigt angesichts der allgemeinen Marktunsicherheit um 0,3 %.

Die Preise für Erdgas und Rohöl fielen hingegen um 0,4 % bzw. 1 %.

Die französische Industrieproduktion verzeichnete im Mai unerwartet einen Rückgang von 0,5 % gegenüber dem Vormonat (gegenüber einem erwarteten Anstieg von 0,4 %).

Bitcoin und andere „riskante” Anlagen verlieren aufgrund einer breiten Marktverschiebung hin zu sicheren Häfen an Wert, die durch die zunehmende Unsicherheit hinsichtlich der bevorstehenden globalen Zolländerungen getrieben wird. Die größte Kryptowährung ist heute um 1,9 % gefallen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.