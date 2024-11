Die US-Indizes sind auf dem besten Weg, den Tag deutlich höher zu beenden. Der S&P 500 , Nasdaq 100 und Russell 2000 legen zwischen 1,00 und 1,15 % zu, was auf die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Donald Trump, dem Favoriten der Wall Street, zurückzuführen ist.

Die Kassamärkte werden heute regulär schließen, aber die Terminmärkte, Devisen und Kryptowährungen werden die ganze Nacht über aktiv sein. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich auf diese Instrumente konzentrieren, und wir können mit einer hohen Volatilität rechnen, insbesondere da die Märkte in den letzten Wochen offenbar begonnen haben, einen Sieg Trumps einzupreisen.

Die europäischen Aktienmärkte beendeten die Sitzung ohne klare Richtung. Der deutsche DAX und der französische CAC40 erholen sich vom gestrigen Ausverkauf (beide +0,3 %), während der italienische FTSE MIB seine Verluste (-0,35 %) und der britische FTSE 100 seine Rückgänge (-0,2 %) vertieft.

Die Aktien des italienischen Sportwagenherstellers Ferrari (RACE.IT) aus Maranello sind heute trotz eines soliden Quartalsberichts um 6,80 % gefallen. Ein Rückgang der Auslieferungen (insbesondere in China) und eine geringere Wachstumsdynamik gaben den Anlegern jedoch einen Grund, Gewinne mitzunehmen, sodass die Ferrari-Aktien von einem Niveau nahe der historischen Höchststände um fast 7 % fielen.

Die Aktien von Palantir Technologies (PLTR.US) sind um 23 % gestiegen und haben ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal 2024 Ergebnisse vorgelegt hat, die alle Prognosen übertrafen. Der Erfolg von Palantir ist auf die starke Nachfrage nach seinen KI-Lösungen zurückzuführen, vor allem von der US-Regierung. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 % auf 725,5 Millionen US-Dollar, wobei mehr als die Hälfte (56 %) aus Regierungsaufträgen stammte.

Die Daten zur US-Wirtschaftstätigkeit im Dienstleistungssektor deuten auf eine anhaltende Expansion hin, auch wenn die Werte uneinheitlich sind. Der ISM-Dienstleistungsindex stieg den vierten Monat in Folge und erreichte seinen höchsten Wert seit Juli 2022, während der S&P-Einkaufsmanagerindex etwas schlechter ausfiel als erwartet (54,1 gegenüber 54,3 prognostiziert). Der ISM-Beschäftigungs-Subindex schnitt am besten ab (53 gegenüber 48 erwartet).

Der Dollar ist eine der schwächsten Währungen in der G7 und verlor gegenüber einem Währungskorb 0,5 %. Der Euro, das britische Pfund und der australische Dollar verzeichnen Gewinne.

Edelmetalle verzeichnen als Reaktion auf die Unsicherheit bei den US-Wahlen moderate Zuwächse. Gold ist um 0,15 % gestiegen, Silber um 0,6 % und Platin um 1,55 %.

Auf dem Markt für Kryptowährungen ist eine deutliche Erholung zu beobachten, zum Teil als Erholung von dem gestrigen panikartigen Ausverkauf und zum Teil aufgrund der steigenden Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Trump. Es ist erwähnenswert, dass der republikanische Kandidat vom Kryptowährungssektor favorisiert wird.

Dogecoin, die bekannteste Memecoin, die teilweise mit Elon Musk (und Donald Trump) in Verbindung gebracht wird, ist vor den Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahlen um mehr als 10,60 % gestiegen.

