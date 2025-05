Das war der Handelstag, 06.05.2025: Gold erholt sich in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld

Die Indizes beenden den Tag angesichts chaotischer Äußerungen von Donald Trump im Minus. Bitcoin hält sich relativ gut, während Gold starke Gewinne verzeichnet.

Die US-Biotechnologie ist heute einer der Sektoren mit der schlechtesten Performance. Der XBI-Subindex fiel um 6 %, nachdem Präsident Donald Trump angekündigt hatte, dass innerhalb der nächsten zwei Wochen Zölle auf pharmazeutische Produkte bekannt gegeben würden.

Take Two Interactive (TTWO.US) , das Unternehmen hinter Spielereihen wie Grand Theft Auto und Red Dead Redemption, hat beschlossen, den zweiten Trailer zu Grand Theft Auto VI zu Beginn der Wall-Street-Sitzung zu veröffentlichen.

Die Aktien von Palantir (PLTR.US) sind heute um mehr als 13,5 % gefallen, obwohl das Unternehmen einen sehr starken Bericht für das erste Quartal 2025 vorgelegt und seine Prognose angehoben hat.

Der heutige Handelstag steht im Zeichen von Gewinnen bei Industriegütern und Edelmetallen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist der Preis für WTI-Rohöl um mehr als 3,4 % gestiegen, während Gold um 2,5 % zulegt.

Gold verzeichnet seit Jahresbeginn Rekordgewinne und ist bereits um über 26 % gestiegen. In den letzten 25 Jahren lag die höchste Jahresrendite für Gold bei 30,2 % – nur geringfügig höher als die aktuelle Performance, die in nur vier Monaten erzielt wurde.

US-Finanzminister Bessent sagte, dass Washington Handelsgespräche mit 17 bis 18 Partnern führe und „bereits in dieser Woche“ ziemlich bedeutende Vereinbarungen bekannt geben könnte.

Bessent räumte ein, dass China noch nicht an den Verhandlungen beteiligt ist. Dennoch prognostiziert er „erhebliche“ Zollsenkungen und betonte, dass strategische Unsicherheit Teil des Verhandlungsprozesses sei.

Obwohl die Indizes im Minus eröffneten, folgte nach Trumps Rede eine neue Welle von Kursverlusten. Der Präsident deutete an, dass es keine Eile gebe, Handelsabkommen mit bestimmten Ländern zu schließen, und dass solche Vereinbarungen möglicherweise nicht in den nächsten Tagen zustande kommen würden – eine Aussage, die im Widerspruch zu Bessents früheren Äußerungen steht.

In Bezug auf China ist Trump der Ansicht, dass die Zölle das Handelsdefizit des Landes umkehren und dass die USA „nichts verlieren“, wenn sie keinen Handel mit China betreiben. Er bekräftigte sein Engagement für den Schutz der heimischen Autoindustrie.

Auf dem Devisenmarkt sind der japanische Yen und das britische Pfund die besten Performer unter den Hauptwährungen. Die größten Verluste verzeichnen hingegen der US-Dollar und der Schweizer Franken.

Auf dem Kryptomarkt sind breitere Rückgänge zu beobachten, mit Ausnahme von Bitcoin, das nur um 0,20 % nachgibt. Ethereum verliert fast 3,00 % auf 1.795 USD, und andere kleinere Projekte verlieren insgesamt 1,00 % an Marktkapitalisierung.

