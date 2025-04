Das war der Handelstag, 07.04.2025: Turbulenzen bei den Tarifen führen zu volatilem Trading an den Märkten

US-Indizes erlebten wilde Schwankungen , wobei der S&P 500 nach der Eröffnung um 4,7 % einbrach, dann um 3,4 % anstieg und schließlich wieder auf -0,01 zurückging, was einem Rückgang von fast 20 % gegenüber seinem Rekordhoch entspricht. Der Dow Jones 30 ist um 0,83 % gesunken, während der Nasdaq 100 nach einer ähnlich extremen Preisbewegung um 0,45 % gestiegen ist.

Der VIX-„Angstbarometer“ stieg auf 34 , den höchsten Stand seit August, da Händler sich eilig gegen weitere Volatilität absicherten. Der Index, der um 14,82 Punkte gestiegen ist, spiegelt Panikwerte wider, die seit der COVID-19-Krise nicht mehr erreicht wurden.

Trump drohte mit zusätzlichen 50-prozentigen Zöllen auf China , falls Peking seine 34-prozentigen Vergeltungszölle nicht bis zum 8. April zurücknimmt. Dies käme zu dem Basiszoll von 10 % und der 20-prozentigen Fentanyl-bezogenen Abgabe hinzu, wodurch sich die Gesamtzölle auf chinesische Importe auf über 100 % erhöhen könnten.

Wall-Street-Strategen senken ihre Prognosen in rasantem Tempo: JPMorgan hat sein S&P-500-Jahresendziel von 6.500 auf 5.200 gesenkt und Oppenheimer hat seine Prognose von 7.100 auf 5.950 gesenkt. Auch große Unternehmen wie Goldman Sachs, Evercore ISI und Barclays haben ihre Erwartungen gesenkt.

BlackRock-CEO Larry Fink warnte vor einem weiteren Kursrückgang von 20 % und erklärte, die Wirtschaft befinde sich „wahrscheinlich bereits in einer Rezession“, während der Inflationsdruck stärker sei als von den Märkten erwartet. Langfristig betrachtet er die Rückgänge jedoch eher als „Kauf- denn als Verkaufschance“.

Die Ölpreise gaben weiter nach , wobei der WTI-Preis erstmals seit 2021 kurzzeitig unter 60 US-Dollar pro Barrel fiel. Der Rohölpreis fiel aufgrund globaler Wachstumssorgen und der Entscheidung Saudi-Arabiens, die Exportpreise für asiatische Käufer um 2,30 $ pro Barrel zu senken, um etwa 2 %.

Japan und Israel verhandeln , wobei Trump „harte, aber faire Parameter“ für Gespräche auf Kabinettsebene mit Japan über die geplanten Zölle in Höhe von 24 % ankündigte, während die Gespräche mit Israel beginnen sollen, obwohl das Land bereits die Zölle auf US-Waren abgeschafft hat.

Die Harvard University strebt eine Anleihe in Höhe von 750 Millionen US-Dollar an , da die Finanzierung durch die Trump-Regierung zunehmend gefährdet ist. Die Universität muss mit potenziellen Verlusten von bis zu 9 Milliarden US-Dollar bei Zuschüssen und Verträgen rechnen, wenn sie den Forderungen des Bundes im Zusammenhang mit Antisemitismusvorwürfen nicht nachkommt.

Die Europäische Union finalisiert Vergeltungsmaßnahmen mit Gegenmaßnahmen, die sich gegen US-Importe im Wert von weniger als 26 Milliarden Euro richten. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic erklärte, dass sie „die Liste heute Abend fertigstellen“, nachdem sie die Bedenken der Mitgliedsstaaten sorgfältig geprüft haben.

Bitcoin fiel auf 74.500 US-Dollar , bevor es sich leicht auf 78.500 US-Dollar erholte, was einem Rückgang von 0,3 % entspricht. Wenn der April auf dem aktuellen Niveau endet, würde Bitcoin den dritten Monat in Folge mit Rückgängen verzeichnen, während Ethereum seit seinem Höchststand im Dezember bereits 65 % seiner Kapitalisierung verloren hat.

Shell hat seine Gasproduktionsprognose für das erste Quartal gesenkt und rechnet nun mit 910.000 bis 950.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, was unter den vorherigen Schätzungen von 930.000 bis 990.000 Barrel liegt. Der Rückgang wird auf ungünstige Wetterbedingungen und ungeplante Wartungsarbeiten in Australien zurückgeführt.

Hedgefonds haben nach Trumps Ankündigung der Zölle den größten Nettoverkauf von globalen Aktien innerhalb eines Tages in ihrer Geschichte getätigt, so der Prime-Brokerage-Desk von Goldman Sachs. Privatanleger sind die letzte Gruppe, die noch keine US-Aktien verkauft hat.

Die Türkei sieht einen möglichen Silberstreif im Zollkrieg, da sie im Vergleich zu anderen Nationen mit einem relativ niedrigen Ausgangszoll von 10 % konfrontiert ist. Beamte gehen davon aus, dass dies Unternehmen aus Ländern mit höheren Zöllen anziehen könnte, die ihre Produktion verlagern wollen, um Zugang zu den US-Märkten zu erhalten.

