Das war der Handelstag, 08.07.2025: Neue Handelsentwicklungen erschüttern Rohstoffmärkte

Die Wall Street bleibt angesichts der anhaltenden Entwicklungen in der US-Handelspolitik weiterhin verunsichert. Der Dow Jones verliert fast 0,4 %, während der Nasdaq und der S&P 500 unverändert bleiben. Der Small-Cap-Index Russell 2000 erholt sich um 0,8 %.

Donald Trump bekräftigte, dass der 1. August die endgültige Frist für Verhandlungen sei und dass die EU innerhalb von zwei Tagen ein Schreiben zum Handelsabkommen erhalten werde. Die BRICS-Staaten müssen mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 10 % rechnen, wobei einige Handelsabkommen sogar Zölle von 60 bis 70 % vorsehen.

Kupfer reiht sich neben Stahl und Aluminium in die Liste der Zölle ein. Trump kündigte einen 50-prozentigen Zoll auf Kupfer an, ein wichtiges Industriemetall, nachdem Handelsminister Howard Lutnick dies zuvor angekündigt hatte. Die Entscheidung steht im Einklang mit der Strategie der USA, die Abhängigkeit von Kupferimporten zu verringern. Die COMEX-Kupfer-Futures stiegen daraufhin um 17 % .

Das ist noch nicht alles in Sachen Zölle. Trump kündigte außerdem an, dass die USA 200 % Zölle auf pharmazeutische Produkte und Halbleiter erheben werden, ohne jedoch konkrete Sätze zu nennen.

Europäische Märkte schließen im Plus: Der deutsche DAX legte um 0,55 % zu, der französische CAC40 stieg um 0,56 %, der britische FTSE 100 gewann 0,54 %, der italienische FTSE MIB kletterte um 0,67 % und der Schweizer SMI stieg um 0,13 %. Der spanische IBX35 schloss unverändert.

Am Devisenmarkt führt der australische Dollar mit einem Plus von rund 0,6 % gegenüber dem US-Dollar , nachdem die RBA überraschend beschlossen hat, die Zinsen unverändert zu lassen (Konsens: -25 Basispunkte). Der USDIDX legt um 0,1 % zu, hauptsächlich auf Kosten des Yen ( USDJPY : +0,45 %). EURUSD erholt sich um 0,1 % auf 1,172.

Brent- und WTI-Rohöl beenden ihre Talfahrt und erholen sich um 1,1 % bzw. 0,9 %. Erdgas-Futures legen ebenfalls um 1,7 % zu.

Gold steht unter Druck und verliert heute deutlich 0,9 %.

Bei den Kryptowährungen notiert der Handel für die meisten großen Projekte höher. Bitcoin erreicht 109.000 USD und steigt um 0,85 %.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.