Die US-Indizes gaben einen Teil ihrer Gewinne aus dem ersten Teil des Tages nach Berichten über eine mögliche Eskalation des Konflikts im Nahen Osten wieder ab, insbesondere über eine mögliche Reaktion Israels auf die jüngsten iranischen Raketenangriffe, d. h. einen Angriff auf Energieanlagen, wie die amerikanische Regierung NBC mitteilte.

Der Ölpreis erholt sich nach diesen Berichten schnell von etwa 76,50 USD auf fast 78 USD, aber einige der initialen Gewinne an der Wall Street wurden wieder abgegeben.

Die Nvidia-Aktie legt immer noch um über 3 % zu; die Stimmung in der Software-Branche ist heute sehr positiv.



Der US100-Technologieunternehmen-Index legt am meisten zu, und zwar auf 20.200 Punkte, d. h. um etwa 1,00 %. Der US500 legt um 0,58 % auf 5.780 Punkte zu, während der Small-Cap-Unternehmen-Index US2000 ohne wesentliche Veränderungen gehandelt wird

Die Gewinne des US100-Index werden durch den Halbleitersektor gestützt, insbesondere durch die Nvidia-Aktie, die heute um 3,20 % gestiegen ist. Die bessere Stimmung bei Aktien lässt sich auf Informationen zurückführen, die auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach den Chips des Unternehmens, einschließlich der neuen Blackwell-Chips, hindeuten. Ebenso beeindruckende Gewinne verzeichnen Palantir (PLTR.US) und Palo Alto Networks (PANW.US).

Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen stiegen heute auf 4,3 %, der Dollar legte weiter zu und setzte Edelmetalle unter Druck. Silber verlor fast 4 % und Gold über 1 %.

Die Handelsbilanz für den aktuellen Zeitraum belief sich auf -70,4 Milliarden US-Dollar, was etwas besser ist als die geschätzten -70,6 Milliarden US-Dollar Das Handelsdefizit des letzten Monats wurde von -78,8 Milliarden US-Dollar auf -78,9 Milliarden US-Dollar korrigiert. Das Defizit im Warenhandel verbesserte sich auf -94,22 Milliarden US-Dollar gegenüber -102,8 Milliarden US-Dollar im Vormonat, während der Überschuss bei den Dienstleistungen leicht auf 24,4 Milliarden US-Dollar anstieg. Das Handelsdefizit mit China belief sich im August auf -27,88 Milliarden US-Dollar gegenüber -30,12 Milliarden US-Dollar im Juli.

Die chinesischen Aktienindizes verzeichneten eine sehr schwache Sitzung, wobei CHN.cash über 10 % verlor, nachdem die heutige Konferenz der chinesischen Entscheidungsträger die Erwartungen der Anleger enttäuschte und Zweifel an der Nachhaltigkeit weiterer Gewinne am chinesischen Aktienmarkt aufkommen ließ.

Die Regulierungsbehörden gaben an, dass die Wirtschaft auf dem Weg zu einem BIP-Wachstum von 5 % sei, äußerten jedoch Zweifel daran, ob kurzfristige Konjunkturmaßnahmen zu einer Nachfrage führen werden, und gaben keine Zusicherung für weitere, mit Spannung erwartete fiskalische Anreize

Die europäische Sitzung verlief heute mit gemischten Gefühlen, wobei die Aktien von Rohstoff- und Modeunternehmen, die kürzlich im Zuge der China-Euphorie stark zugelegt hatten, erhebliche Verluste verzeichneten. Die Aktien von Swatch und Kering verzeichneten Rückgänge von 7 % bzw. 5 %, Hermes konnte jedoch anfängliche Verluste ausgleichen und schloss nahezu neutral.

Die Baumwollkontrakte erholten sich wieder auf über 72 $ pro Ballen, nachdem sie aufgrund eines starken Dollars, Rückgängen in China und niedrigeren Ölpreisen um mehr als 3 % abgestoßen worden waren.

Bitcoin verzeichnete mehrere starke Volatilitätsspitzen, wird aber immer noch um die 63.000 $ gehandelt; die Stimmung auf dem Markt für Kryptowährungen bleibt gemischt.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.