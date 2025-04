Das war der Handelstag, 10.04.2025: Gewinnmitnahmen nach den gestrigen Gewinnen drücken die US-Indizes nach unten, Marktunsicherheit hält an

Die US-Indizes sind heute rückläufig und machen die Gewinne von gestern teilweise wieder zunichte. Die Marktvolatilität ist nach wie vor sehr hoch und die Anleger fürchten weiterhin eine Rezession. Der S&P 500 ist heute um -5,2 % gesunken, der Dow Jones verliert -3,8 % und der Nasdaq 100 ist um -5,1 % gesunken und nähert sich der 18.000-Punkte-Marke.

Auf dem breiten US-Markt sehen wir einen weitreichenden Ausverkauf. Nur 5 % der Unternehmen aus dem Hauptindex verzeichnen heute Gewinne.

Trump setzt seine Erzählung fort und deutet auf die Fortsetzung des Handelskrieges mit China hin. Heute wurde der Zollsatz für China offiziell auf 145 % erhöht, wodurch die sogenannten „Fentanyl-Zölle“ von 20 % mit den angekündigten gegenseitigen Zöllen von 125 % kombiniert werden.

Die Gewinne von gestern werden von den Big Techs teilweise wieder zunichte gemacht. Unter de n „Magnificent Seven“ schneidet Tesla mit einem Rückgang von über 9 % am schlechtesten ab, Nvidia verliert heute etwa 7 % und Apple über 5 %. Für das Unternehmen bleibt China ein Schlüsselland für die Lieferung seiner Produkte, weshalb der Handelskrieg die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens stark beeinträchtigen könnte.

US Steel ist heute um etwa 7 % gefallen, nachdem Trump seine Ablehnung einer Übernahme des Unternehmens durch das japanische Unternehmen Nippon Steel zum Ausdruck gebracht hat. Die potenzielle Übernahme sollte dem Unternehmen die für die Umsetzung geplanter Investitionen erforderliche Finanzierung verschaffen.

CarMax zieht sich, wie gestern Delta Air Lines , aufgrund der anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Zollpolitik auf die US-Wirtschaft von früheren Finanzzielen zurück. Diese Bewegungen könnten sich mit Beginn der US-Unternehmensgewinnsaison verstärken. Die Aktien des Unternehmens sind heute um fast 16 % gefallen.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben am Donnerstag den Haushaltsentwurf von Präsident Trump mit einer knappen Mehrheit von 216 zu 214 Stimmen angenommen, ein bedeutender Sieg für seine Gesetzesagenda. Die Abstimmung eröffnet einen schnellen Gesetzgebungsprozess für einen Gesetzesentwurf, der auslaufende Steuersenkungen verlängern, zusätzliche Steuersenkungen einführen und die Mittel für die Grenzsicherheit und Verteidigungsausgaben erhöhen soll.

Die europäischen Märkte verzeichneten heute Gewinne als Reaktion auf die gestrige Aussetzung der Zölle durch Donald Trump für 90 Tage. Der DAX stieg heute um über 4,5 %, der CAC40 um 3,8 %, der FTSE 100 um 3 %, der SMI beendete die Sitzung mit einem Plus von 3,3 % und der breite STOXX Europe 600 Index legte um 3,7 % zu.

Der Anleihenmarkt stabilisiert sich leicht. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen stiegen heute leicht auf 4,34 %, deutsche 10-jährige Anleihen stabilisieren sich bei 2,58 %. Bei japanischen 10-jährigen Anleihen war jedoch eine deutliche Verkaufswelle zu verzeichnen, deren Renditen auf 1,35 % (+6,23 %) stiegen.

Die Verbraucherpreisinflation in den Vereinigten Staaten war im März niedriger als erwartet. Im Jahresvergleich stiegen die Preise um 2,4 %, verglichen mit dem erwarteten Niveau von 2,5 %. Die Kerninflationsrate lag bei 2,8 %, verglichen mit einer Prognose von 3 %.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lagen wie erwartet bei 223.000, was 4.000 mehr als in der vergangenen Woche bedeutet.

Auf dem Devisenmarkt sehen wir eine Abschwächung des US-Dollars , der gegenüber einem Währungskorb um -1,9 % verliert. EURUSD stieg heute über 1,12 und legte um 2,3 % zu. Abgesehen vom Euro waren der Schweizer Franke n (+3,7 %) und der japanische Yen (+2,1 %) heute die stärksten Währungen aus der G10.

Der VIX-Index ist heute auf etwa 37 Punkte zurückgekehrt, was nach einem starken Rückgang gestern einen Anstieg von fast 31 % bedeutet. Die Unsicherheit an den Aktienmärkten aufgrund der Turbulenzen um die Zölle bleibt bestehen.

Abgesehen von den Währungen treibt die zunehmende Unsicherheit auch die Goldpreise in die Höhe, die heute um über 2,5 % zulegen und wieder über 3150 $/Unze liegen. Bei anderen Edelmetallen verläuft die Sitzung deutlich ruhiger. Silber und Palladium verlieren etwa 0,2 %, während Platin um 0,8 % zulegt.

Der Ölpreis gibt einen Teil der Gewinne von gestern wieder ab. OIL.WTI fällt auf etwa 60 $ (-4,2 %) und OIL verzeichnet einen Rückgang um 3,7 % auf etwa 63 $.

Stärkere Bewegungen sind bei den NATGAS-Kontrakten zu beobachten, die heute um fast 6 % gefallen sind. Die US-Lagerbestandsveränderung fiel höher aus als erwartet und belief sich auf 57 Mrd. Kubikfuß (gegenüber erwarteten 49 Mrd. Kubikfuß).

Auf dem Kryptomarkt ist nach den gestrigen Gewinnen ein starker Rückgang zu verzeichnen. Bitcoin fällt unter 80.000 US-Dollar (-4,5 %) und Ethereum gibt heute um fast 10 % nach.

