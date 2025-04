Das war der Handelstag, 11.04.2025: Bitcoin legt um 5 % zu, Wall Street versucht sich zum Wochenausklang zu erholen

Die US-Indizes haben ihre Eröffnungsverluste wieder wettgemacht und bewegen sich zum Ende der Sitzung im Plus ( Nasdaq : +1,1 %, S&P 500 : +1,2 %, DJIA : +1 %, Russell 2000 : +0,35 %).

Die Aktien der größten US-Bank, J.P. Morgan , steigen nach den Gewinnen um fast 4 %, während der weltgrößte Vermögensverwalter, BlackRock , um über 3 % zulegt. Im ersten Quartal 2025 stiegen die von BlackRock verwalteten Vermögenswerte im Vergleich zum Vorjahr um über 10 % auf 11,58 Billionen US-Dollar. Auch die Wells-Fargo-Aktie verzeichnete wieder Gewinne, nachdem sie nach der Veröffentlichung der Gewinne zunächst um fast 4 % gefallen war.

Trump versicherte den CEOs amerikanischer Unternehmen, dass eine Änderung der Handelspolitik bevorstehe, so Charlie Gasparino von Fox Business, der auf der Plattform X postete.

Ein Teil des Marktoptimismus ist auch auf die Kommentare von Vertretern der US-Notenbank zurückzuführen. John Williams spielte die Bedenken hinsichtlich einer Stagflation herunter, während Susan Collins sagte, dass „die Fed bereit ist, zur Stabilisierung des Marktes beizutragen“.

Der US-amerikanische PPI-Inflationsbericht für März zeigte einen stärker als erwarteten Rückgang. Im Monatsvergleich fiel der PPI um -0,4 %, verglichen mit einem prognostizierten Rückgang um 0,2 %. Im Jahresvergleich stieg der PPI um 2,7 %, was unter den erwarteten 3,4 % liegt. Der Kern-PPI folgte einem ähnlichen Trend.

Die Verbraucherstimmung ist laut der University of Michigan stärker als erwartet gesunken und hat den niedrigsten Stand seit 2022 erreicht. Die Inflationserwartungen stiegen über die Prognosen hinaus auf 6,7 % (1 Jahr) und 4,4 % (5–10 Jahre). In beiden Fällen hatte der Markt mit niedrigeren Inflationserwartungen gerechnet.

Das BIP des Vereinigten Königreichs stieg im Februar über die Erwartungen (1,4 % gegenüber der Prognose von 0,9 %, vorheriger Wert: 1 %).

Auf dem Devisenmarkt: Der US-Dollar schwächt sich gegenüber allen G10-Währungen ab (USDIDX: -0,8 %) inmitten eines Ausverkaufs bei langfristigen US-Staatsanleihen.

Der Neuseeland-Dollar ist der stärkste Performer (NZDUSD: +1,25 %) , EURUSD steigt auf 1,1311 (+1 %) und der Schweizer Franken gewinnt gegenüber dem Dollar weitere 0,7 % hinzu.

Bei den Kryptowährungen ist ein breiter Optimismus zu beobachten.

Bitcoin erholt sich um 5 % auf fast 84.000 US-Dollar, da die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen steigt, Ethereum steigt um 3,4 % auf 1.582 US-Dollar und auch bei Chainlink-Futures (+5,7 %), Dogecoin (+4 %) und Solana (+8 %) sind Gewinne zu verzeichnen. Auch der steigende Bitcoin-Preis wurde bereits früher beobachtet, trotz gemischter Gefühle an der Wall Street, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass BTC wieder als Dollar-Absicherung und Diversifikationsanlage angesehen wird, ähnlich wie Gold

Gold zieht sich leicht von seinen Allzeithochs zurück, da die Marktstimmung auf eine kurzfristige Rückkehr zu riskanteren Anlagen hindeutet; dennoch verzeichnet Gold immer noch einen Gewinn von über 1 %.

Die Weizen-Futures der Chicago Board of Trade (CBOT) steigen um fast 3 %, da eine Dürre in den Vereinigten Staaten und ungünstiges Wetter in Russland befürchtet werden, was die Exporte einschränken könnte.

Die Vereinigten Staaten kehren zur zweiten Verhandlungsrunde über ein Mineralienabkommen mit der Ukraine zurück. Die ukrainische Delegation traf heute in Washington ein. Die New York Times berichtet, dass das Abkommen von Trump als potenzielles Argument für die Wiederaufnahme der Hilfe für Kiew angesehen werden könnte.

