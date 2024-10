Die Wall Street eröffnete trotz eines rückläufigen Handels vorbörslich höher. Der S&P500 legte um 0,47 % zu, der Dow Jones um 0,75 %, der Nasdaq um 0,25 % und der Small-Cap-Index Russell 2000 um 1,65 %.

Die Ergebnisse der großen US-Banken für das dritte Quartal 2024 haben trotz anfänglicher Sorgen und einer aggressiven Zinssenkung im September eine robuste Leistung gezeigt. BNY Mellon und JP Morgan Chase übertrafen den Analystenkonsens bei praktisch allen Kennzahlen, während Wells Fargo schwächere Erträge meldete, was hauptsächlich auf die enttäuschende Kreditnachfrage zurückzuführen ist.

BlackRock erreichte heute nach starken Q3-Gewinnen seinen neuen ATH. Der Fonds meldete in fast allen Segmenten besser als erwartete Nettoerträge, wobei die langfristigen Zuflüsse und die Nettozuflüsse von Aktien besonders stark ausfielen.

Tesla verlor heute über 8 %, nachdem das Unternehmen gestern auf der Veranstaltung „We, Robot“ in Los Angeles das mit Spannung erwartete Robotaxi „Cybercab“ vorgestellt hatte. Tesla schätzt die Produktionskosten auf 30.000 US-Dollar. Das Unternehmen machte jedoch keine Angaben dazu, wie schnell es die Produktion hochfahren oder regulatorische Hürden überwinden könnte.

Wolfspeed verzeichnet heute einen Anstieg von über 23 %, nachdem bekannt wurde, dass die Endphase der Verhandlungen über einen bedeutenden Vertrag für seine 200-mm-Wafer möglicherweise erreicht wurde.

Die europäischen Indizes schlossen die heutige Sitzung mit leichten Zuwächsen ab. DAX legte um 0,9 %, CAC40 um 0,5 %, FTSE 100 um 0,2 % und der Schweizer SMI um 0,6 % zu.

Auf dem Treasury-Markt sehen wir immer noch einen Aufwärtstrend bei den Renditen. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen auf über 4,077 %, während die Renditen deutscher 10-jähriger Staatsanleihen jetzt bei über 2,265 % liegen.

Der Erzeugerpreisindex und der Kernindex des Erzeugerpreisindex in den USA stiegen im September leicht an und übertrafen beide die ursprünglichen Prognosen um 0,2 Prozentpunkte (Veränderung von 1,8 % bzw. 2,8 % gegenüber dem Vorjahr).

Die Daten zur Verbraucherstimmung der University of Michigan fielen schwächer aus als erwartet, was auf eine Verlangsamung des zuvor gestiegenen Optimismus unter den US-Verbrauchern hindeutet. Der Index fiel von 70,1 im August auf 68,9 im September (erwartet wurden 70,9), während die Inflationserwartungen für ein Jahr unerwartet auf 2,9 % gestiegen sind (zuvor 2,7 %).

Die Summe der in dieser Woche in den USA höher als erwarteten Inflationswerte hat die Marktpreise für die nächste Zinssenkung der Fed weiter gedämpft – die aktuellen Wetten drehen sich um eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Standard-Senkung um 25 Basispunkte und praktisch keine Erwartungen, darüber hinauszugehen.

Die BIP-Daten des Vereinigten Königreichs fielen niedriger aus als erwartet. Das Wachstum verlangsamte sich im September von 1,2 % im Vormonat auf 1 % im Jahresvergleich. Dennoch ist eine leichte Erholung bei den Daten für das verarbeitende Gewerbe (1,1 % gegenüber -1 % zuvor) und die Industrieproduktion (0,5 % gegenüber -0,8 % zuvor) zu beobachten.

Die endgültigen VPI/HVPI-Werte in Deutschland für September entsprachen den Markterwartungen (1,6 % bzw. 1,8 % im Jahresvergleich).

Der französische Premierminister hat eine Reihe von Steuererhöhungen für Großunternehmen angekündigt, die zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von 8 Mrd. EUR generieren sollen. Der neue, eher strenge Haushaltsplan sieht Ausgabenkürzungen in Höhe von 60 Mrd. EUR vor, um Frankreichs ausufernden Defiziten entgegenzuwirken und sie bis Ende des nächsten Jahres auf 5 % zu senken.

Kryptowährungen schließen die Woche mit deutlichen Gewinnen ab: Dogecoin legt um 4,5 % zu, Bitcoin gewinnt 4,4 %, Ethereum wird um 2,7 % höher gehandelt und Solana gewinnt 4,84 %.

Die COCOA-Kontrakte beendeten einen weiteren Tag mit einem starken Gewinn. Der Preis stieg heute um über 3 %, sodass der Kontrakt die gesamte Woche mit einem Plus von über 10 % abschloss.

Edelmetalle schließen die Sitzung mit Gewinnen ab. GOLD legte um 1,1 % zu, SILBER stieg um 1,3 % und PLATIN legte um über 1,5 % zu.

Unter den G10-Währungen ist die Norwegische Krone mit einer Aufwertung gegenüber dem Währungskorb von über 0,56 % die stärkste. Der Neuseeland-Dollar legte ebenfalls um fast 0,4 % zu, während der Japanische Yen mit einer Abwertung von über 0,3 % am meisten verlor. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.