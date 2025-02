Die europäischen Indizes schließen die Sitzung überwiegend im Minus ab. Der DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,4 %, der FTSE 100 verliert über 0,3 %, der SMI fällt um 0,8 % und der STOXX Europe 600 verzeichnet einen Rückgang von 0,2 %. Zuwächse sind nur beim französischen CAC40 (+0,2 %) und beim italienischen MIB40 (+0,2 %) zu verzeichnen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Eurozone stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 % und blieb damit auf dem gleichen Niveau wie im Vorquartal, was den Prognosen entspricht. Laut Eurostat-Daten war Polen mit einem BIP-Wachstum von 1,3 % im Vergleich zum Vorquartal die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft in der Europäischen Union.

Die US-Aktienindizes erleben eine ruhige Sitzung. Der S&P 500 und der Dow Jones schwanken um die Schlusskurse des Vortages, während der Nasdaq 100 um 0,3 % gestiegen ist. Intel macht anfängliche Gewinne rückgängig, Gewinnmitnahmen beenden die beste wöchentliche Gewinnserie des Halbleiterriesen seit 2000; TSMC könnte auf Wunsch von Trump Intel -Fabriken betreiben.

Die Aktien von Applied Materials sind um fast 7 % gefallen, da die Anleger davon ausgehen, dass die Exportbeschränkungen nach China die Ergebnisse des wichtigen Komponenten- und Dienstleistungslieferanten für den Chipsektor schwächen werden. Die Aktien von Airbnb (ABNB.US) sind um über 14 % gestiegen, nachdem das auf Reisen spezialisierte Unternehmen Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt hat, die die Erwartungen übertrafen, und positive Prognosen für das kommende Jahr abgegeben hat.

Die heutigen US-Einzelhandelsumsätze führten zu einer erhöhten Marktvolatilität. Die Umsätze sanken um -0,9 % m/m, verglichen mit dem prognostizierten Rückgang von -0,2 %. Der Wert war niedriger als erwartet, was zu einer leichten Wiederbelebung des Szenarios für schnellere Zinssenkungen durch die Fed führte. Die Stimmung der Anleger wurde durch den Wert der Industrieproduktion, der über dem Marktkonsens lag, nicht verändert. Auf Monatsbasis stieg sie um 0,5 % (gegenüber Prognosen: 0,3 %, vorheriger Wert: 0,9 %).

Die Daten hatten den größten Einfluss auf die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen, die unter 4,5 % fielen und die Gewinne, die Anfang der Woche nach dem überraschend hohen Inflationswert verzeichnet wurden, zunichte machten.

Die Rückkehr der Erwartungen auf mögliche schnellere Zinssenkungen der Fed schwächte den Dollar deutlich, der heute unter den G10-Währungen am schwächsten ist und um -0,5 % fiel. Der Neuseeland-Dollar schneidet heute am besten ab und legte um fast 1 % zu. Auch der australische Dollar (+0,6 %) verzeichnete deutliche Gewinne.

Gold ist um über 1,5 % gefallen, da die Renditen für US-Staatsanleihen unter dem Druck schwächer als prognostizierter Einzelhandelsumsätze in den USA zurückgegangen sind. Auch bei Platin und Palladium sind Rückgänge von über 1 % zu verzeichnen. Silber verliert deutlich weniger, nämlich 0,2 %.

Der Ölpreis ist um fast 1 % gesunken und liegt knapp unter 75 $ pro Barrel. Die Erdgas -Futures sind um fast 3 % gestiegen, da die Wettervorhersagen für die USA eine deutliche Abkühlung, Schneestürme und Rekordfröste vorhersagen, was die Nachfrage nach Heizenergie ankurbelt.

Bei den Agrarrohstoffen wurde heute eine erhöhte Volatilität beobachtet. Weizen an der CBOT stieg um über 3,5 %, da das kalte Wetter in den USA die Ernte bedroht. Auch die Futures für Zucker , Sojabohnen und Baumwolle stiegen. Die Kaffee -Futures an der ICE fielen heute um über 3 %.

EURUSD legte heute um fast 0,4 % zu und Bitcoin stieg um über 2 % auf über 98.000 $; inmitten des Anstiegs der führenden Kryptowährung gewinnt XRP über 9 % und der TRUMP-Token über 40 %.

