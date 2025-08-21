KEY TAKEAWAYS Das Tageschart ist eingetrübt. Die Aktie muss heute versuchen, sich wieder über die SMA50 zu schieben und darüber zu etablieren. Aus dem Chart kann auch herausgelesen werden, dass das Papier zuletzt Probleme hatte, über die SMA20 zu laufen. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM DAX Verlierer am 20.08.2025: Siemens Energy Aktie im Fokus Per Xetra-Schluss notierten am gestrigen Handelstag (20.08.2025) 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Werte Verluste verbuchten. Am Tabellenende rangierte die Siemens Energy Aktie, die mit einem Abschlag von 2,41 % den größten Tagesverlust unter den DAX 40 Werten verzeichnete. Ebenfalls unter Druck standen Airbus mit -1,97 % und Infineon mit -1,36 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Siemens Energy Aktie (Ticker: ENR) war damit der klare DAX Verlierer des Tages. Chartanalyse der Siemens Energy Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass sich bereits im September 2024 starkes Kaufinteresse einstellte. Von dort konnte sich die Siemens Energy Aktie sukzessive nach oben bewegen. Wichtige Unterstützungen bildeten sich immer wieder an der SMA20, zuletzt bei 97,63 EUR. November 2024: Durch ein Gap-up über die 45 EUR-Marke gelang ein nachhaltiger Ausbruch.

April 2025: Ein weiteres Gap-up führte die Aktie deutlich aufwärts, bis an ein Hoch bei 98,44 EUR.

Sommer 2025: Nach Gewinnmitnahmen fiel die Siemens Energy Aktie erneut an die SMA20 und SMA50 (93,88 EUR) zurück.

Aktuell: Am 20.08.2025 schloss die Aktie unter der SMA50, was das Chartbild eintrübte. Die Prognose bleibt bullisch bis neutral, sofern eine Rückeroberung der SMA50 gelingt. Sollte der Abwärtstrend jedoch bestätigen, wäre auch ein Test der SMA200 bei 67,62 EUR denkbar. Chartanalyse – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen 4-Stunden-Chart wurde die SMA200 bei 91,60 EUR angelaufen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Monaten nicht mehr getestet worden, was die aktuelle Schwächephase verdeutlicht. Ein erfolgreicher Rebound könnte die Siemens Energy Aktie zurück an die SMA20 (97,09 EUR) und SMA50 (97,99 EUR) führen.

Fällt die SMA200 jedoch, droht eine Ausweitung der Verluste bis in den Bereich von 67–68 EUR. Die übergeordnete Einschätzung im 4h-Chart lautet daher: neutral bis bärisch. Tagesprognose Siemens Energy Aktie – 21.08.2025 Unsere kurzfristige Einschätzung für den heutigen Handelstag lautet: aufwärts. Wichtige Widerstände:

93,88 – 93,94 – 96,13 – 97,09 – 97,63 – 102,05 – 104,75 – 110,00 Zentrale Unterstützungen:

Die Siemens Energy Aktie ist aktuell einer der größten DAX Verlierer, bleibt aber aus charttechnischer Sicht spannend. Eine Rückeroberung der SMA50 könnte neue Aufwärtsdynamik bringen. Anleger sollten insbesondere die Zone um die SMA200 im Blick behalten.

