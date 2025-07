Das war der Handelstag, 14.07.2025: Indizes vor der Berichtssaison ruhig, Öl verliert über 2 %

Die US-Indizes verzeichnen heute leichte Gewinne. Der S&P 500 liegt um fast 0,2 % im Plus, der Dow Jones um etwas mehr als 0,1 % und der Nasdaq und Russell 2000 um rund 0,4 %.

Morgen starten die US-Banken in die Berichtssaison. JP Morgan , Wells Fargo und Citigroup werden ihre Ergebnisse vor Börsenbeginn veröffentlichen. Investoren werden auch die Ergebnisse des BlackRock-Fonds erfahren.

Boeing legt heute nach der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse zum Absturz der Air India 171 um etwa 1,4 % zu. Die wahrscheinliche Ursache war ein Fehler beim Umschalten des Treibstoffs, was darauf hindeutet, dass der Unfall nichts mit der Konstruktion oder Herstellung des Flugzeugs zu tun hatte.

Die europäischen Märkte verzeichnen heute eine gemischte Sitzung. Der deutsche DAX verliert 0,4 %, der französische CAC40 gibt um 0,3 % nach und der Schweizer SMI bleibt unverändert. Eine deutlich bessere Stimmung herrscht am britischen FTSE 100 , der um 0,6 % zulegt, und am italienischen IT40 , der um 0,5 % steigt.

Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen liegen zu Beginn der Woche leicht über 4,4 % und nähern sich damit den Werten vom Beginn der Sitzung.

Auf dem Edelmetallmarkt sehen wir überwiegend Korrekturen. Palladium (-1,6 %) und Platin (-1,4 %) entwickeln sich am schlechtesten. Gold bleibt relativ stabil (-0,2 %), während Silber nur um -0,4 % nachgibt.

Unter den G10-Währungen zeigt der Dollar heute die stärkste Performance mit einem Anstieg von 0,3 % und ist damit die einzige Währung in dieser Gruppe, die an Wert gewinnt. Der neuseeländische Dollar (-0,6 %) und die schwedische Krone (-0,6 %) schneiden am schwächsten ab.

NATGAS entwickelt sich heute sehr gut und steigt um 3,5 % aufgrund der starken Nachfrage aus Asien, wo die Temperaturen lokale Rekordwerte erreichen.

Die Ölpreise sind heute um mehr als 2 % gefallen, da sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Europäische Union Maßnahmen ergreifen, um die Attraktivität von russischem Öl auf dem Weltmarkt zu verringern.

Am Montag, dem 14. Juli, wird die Europäische Union eine Einigung über das 18. Sanktionspaket gegen Russland erzielen. Es beinhaltet eine Senkung des Höchstpreises für russisches Öl.

Trump kündigte an, dass die Vereinigten Staaten die Einführung von 100 %-Zöllen auf russische Waren in Erwägung ziehen, diese jedoch um 50 Tage verschoben werden sollen.

Die Kryptowährungsmärkte entwickeln sich heute sehr gut. Bitcoin legt im Tagesverlauf um fast 1 % zu, während Ethereum um 1,38 % zulegt. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.