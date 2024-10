Das war der Handelstag, 14.10.24: DAX und Wall Street mit neuen Allzeithochs in die Woche

Abgesehen vom Hang Seng Index, der um 0,54 % nachgab, legten die asiatischen Indizes deutlich zu: Der Nikkei 225 legte um 0,57 % zu, der Shanghai Composite um 2,07 % und der Kospi um 1 %.

Nach einem niedrigeren Inflationswert als erwartet (VPI: 0,4 % gegenüber 0,8 % erwartet; EPI: -2,8 % gegenüber -2,6 % erwartet) zeigten Chinas Handelsdaten weitere Anzeichen einer Konjunkturabschwächung, da die Handelsbilanz im September von 91,02 Milliarden US-Dollar auf 81,71 Milliarden US-Dollar fiel, was 10 % unter den Erwartungen liegt.

Auch die Neuvergabe von Krediten im September blieb hinter den Erwartungen zurück, was die anhaltende Immobilienkrise verdeutlicht (1.590 Milliarden CNY, Prognose: 1.860 Milliarden CNY, zuvor: 900 Milliarden CNY).

Die Wall Street startete mit Aufwärtstendenz in die Woche: Der S&P 500 erreichte ein neues Allzeithoch über der 5855-Marke (+0,75 %), der Dow Jones stieg um 0,42 %, der Russell 2000 um 0,5 % und der Nasdaq um 0,83 %.

Die Gewinne am Nasdaq wurden durch die Begeisterung für Halbleiteraktien während der Sitzung angetrieben (NVIDIA: +2,3 %, ASML: +3,25 %, ARM: +5,6 %, AMAT: +3,8 %).

Die europäischen Indizes schlossen die Sitzung im Plus: Der DAX stieg um 0,7 %, der französische CAC 40 legte um 0,3 % zu, der britische FTSE 100 stieg um 0,47 %, während der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 die heutigen Gewinne anführten und beide um 1,1 % zulegten

Die Aktien von Boeing Co. fielen nach der Ankündigung eines erheblichen Stellenabbaus und von Produktionsverzögerungen.

Die Aktien von Southwest Airlines fielen heute, nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische Investor Elliott Investment Management offiziell eine außerordentliche Hauptversammlung beantragt hat, um seinen Druck für wesentliche Änderungen bei der Fluggesellschaft zu erhöhen.

Die Bayer-Aktien sind gesunken, nachdem eine Jury am Staatsgericht in Philadelphia ein Urteil zugunsten eines Mannes aus Pennsylvania gefällt hat, der das Unternehmen für die Verursachung eines Non-Hodgkin-Lymphoms durch das Herbizid Roundup des deutschen Unternehmens verantwortlich machte.

Aktien im Zusammenhang mit Kryptowährungen legten im US-Premarket-Handel zu, beflügelt durch Gewinne bei Bitcoin, da Händler spekulierten, dass Pekings jüngste Konjunkturmaßnahmen Investoren eher zu Kryptowährungen als zu chinesischen Aktien treiben würden.

China könnte über einen Zeitraum von drei Jahren Staatsanleihen im Wert von 6 Billionen Yuan ausgeben.

Die Bank of England verkauft Anleihen im Wert von 799,9 Millionen Pfund in einer Auktion und erhält Gebote in Höhe von 2,02 Milliarden Pfund mit einer Deckungsquote von 2,53.

Kashkari von der FED: Weitere „moderate“ Zinssenkungen scheinen angemessen. Analysten führender Banken prognostizieren nun eine Senkung der Zinssätze um einen Viertelpunkt bei der nächsten Sitzung der FED im November und geben damit ihre Forderung nach einer größeren Senkung auf, wie Bloomberg berichtet.

Die OPEC senkt die Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage bis 2025 auf 1,64 Mio. Barrel pro Tag (bisherige Prognose 1,74 Mio. Barrel pro Tag). Sowohl Brent als auch WTI sind um 2 % niedriger, der Devisenhandel liegt bei 77,56 $ bzw. 73,95 $.

Die stärkste Währung ist heute der USD, wobei der US-Dollar-Index um 0,3 % und um über 0,3 % zum Euro und um 0,1 % zum GBP zulegt. Das GBP ist ebenfalls stark und verliert nur gegenüber dem USD. Am schlechtesten schneiden heute JPY und CHF ab.

Der Markt für Kryptowährungen schießt heute in die Höhe. Ethereum ist um 6,7 % gestiegen, Dogecoin legt um 4,2 % zu und Bitcoin ist um 4,48 % höher, auf rund 65.524 USD.

Edelmetalle verlieren heute größtenteils: Gold fällt um 0,3 %, Silber ist um 1,36 % gefallen, während Platin um 0,83 % höher liegt.

