Das war der Handelstag, 16.05.2025: Dollar setzt Aufwärtstrend fort; Gold verliert aufgrund fehlender Einigung in Istanbul

Die Sitzung an den europäischen Börsen schloss mit leichten Gewinnen. Der DAX stieg um 0,3 % und der britische FTSE um fast 0,6 %.

Die Wall-Street-Indizes legten am Freitag leicht zu, und der S&P 500 verzeichnete in dieser Woche einen Anstieg von über 2 %. BigTech-Unternehmen schneiden schlechter ab, am besten entwickelt sich der Gesundheitssektor, wo die Aktien der United Health Group um fast 5 % zulegen.

Auf der anderen Seite verzeichnen die Aktien des Herstellers von Spezialhalbleiterausrüstung Applied Materials , dessen Ergebnisse und Prognosen hinter den Erwartungen zurückblieben, einen Kursverlust von fast 6 %. Dieser Rückgang führte jedoch nicht zu einer schwächeren Stimmung im gesamten Halbleitersektor.

Der Bitcoin -Preis kehrt über 104.000 Dollar zurück und beschleunigt den Optimismus auf dem Kryptomarkt. Ethereum legt um über 2 % zu. Gold fällt weiter und verliert heute über 1,6 %. Investoren wenden ihre Aufmerksamkeit risikoreichen Anlagen zu

Vorläufige Daten der University of Michigan deuten auf einen Rückgang der Verbraucherstimmung und einen Anstieg der Inflationserwartungen hin – sowohl kurzfristig als auch langfristig.

Vorläufiger Index der Verbraucherstimmung der University of Michigan: 50,8 (Prognose: 53,4; zuvor: 52,2)

Vorläufiger Erwartungsindex: 46,5 (Prognose: 48,6; zuvor: 47,3)

Vorläufiger Index der aktuellen Lage: 57,6 (Prognose: 59,9; zuvor: 59,8)

Vorläufige Inflationserwartungen der University of Michigan für 1 Jahr: 7,3 % (Prognose: 6,5 %; zuvor: 6,5 %)

Vorläufige Inflationserwartungen für 5 Jahre: 4,6 % (Prognose: 4,4 %; zuvor: 4,4 %)

Die Gespräche in Istanbul haben zwischen Russland und der Ukraine keine zufriedenstellenden Ergebnisse gebracht – abgesehen vom Austausch von Kriegsgefangenen. Nach Angaben der Ukraine hat Russland unrealistische Forderungen gestellt, die weit über das hinausgehen, was der Kreml bisher kommuniziert hat. Dennoch sehen wir keinen Anstieg der Nachfrage nach „sicheren Häfen“.

Zum Ende der Woche sind die Goldpreise aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Risikoanlagen gesunken. Das Edelmetall verliert heute 1,6 %.

Der US-Dollar dominiert erneut den Devisenmarkt, obwohl sich die Währungen der Antipoden, der neuseeländische Dollar und der australische Dollar, ebenfalls gut entwickeln. Die größten Verluste verzeichnen jedoch der Euro und der Schweizer Franken. Quellen: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.