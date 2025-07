US Börsenstart: Aktien geben Rekordhöhen wieder ab, Technologieaktien führen Verluste an

Die Wall Street kehrt zur Vorsicht zurück, da starke Arbeitsmarktdaten und die Status-quo-bekräftigenden Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell die Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zurückdrängen. Der Nasdaq verzeichnet den größten Verlust (-0,8 %), gefolgt vom S&P 500 (-0,2 %) und dem Russell 2000 (-0,1 %). Der Dow Jones ist heute die einzige Ausnahme (+0,5 %) und wird vor allem vom Gesundheits- und Rohstoffsektor gestützt. Die heute veröffentlichten makroökonomischen Daten stützen die abwartende Haltung der Fed. Obwohl der ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe einen langsamer als erwarteten Rückgang des Sektors zeigte, hält der Preisdruck an. Dies belastet in Verbindung mit der stärkeren Einstellungsbereitschaft (wie aus dem besser als erwarteten JOLTS-Bericht hervorgeht) die jüngsten signalen der Fed-Vertreter und treibt gleichzeitig die Renditen für US-Staatsanleihen in die Höhe. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Volatilität in den DJIA-Sektoren. Quelle: Bloomberg Finance LP Nasdaq 100 Chart (H1) Nasdaq-Futures verloren nach dem Abschluss des Quartals mit neuen Allzeithochs an Schwung. Der Kontrakt ist nun deutlich unter seinen exponentiellen 24-Stunden-Durchschnitt gefallen, da die Käufer das Unterstützungsniveau um 22.760 nicht halten konnten. Tesla führte den Rückgang mit einem Minus von 6 % an und war damit der größte Belastungsfaktor für den Index. Auch wichtige Halbleiteraktien belasteten die Performance erheblich: Nvidia gab um 2,9 % nach, Broadcom fiel um 3 % und AMD rutschte um 3,6 % ab. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: AMC -Aktien fielen um 7,7 %, nachdem das Unternehmen eine Umschuldungsvereinbarung mit wichtigen Gläubigern bekannt gegeben hatte. Die Vereinbarung umfasst eine neue Finanzierung in Höhe von 223 Millionen US-Dollar, einen Schuldenswap in Höhe von 143 Millionen US-Dollar und eine mögliche vollständige Umwandlung von Schulden in Eigenkapital in Höhe von bis zu 337 Millionen US-Dollar. Außerdem werden Rechtsstreitigkeiten über Schuldverschreibungen aus dem Jahr 2029 beigelegt und die Refinanzierung von 2026 fälligen Schulden erleichtert, wodurch der kurzfristige finanzielle Druck gemildert wird.

Insulet , Dexcom und andere Hersteller von Diabetesgeräten verzeichneten Kursverluste, nachdem die US-Aufsichtsbehörden vorgeschlagen hatten, für Insulinpumpen und CGM-Systeme von der aktuellen Mietkaufstruktur auf ein monatliches Mietmodell umzustellen. Die CMS führte außerdem ein Ausschreibungsverfahren ein. Analysten sehen zwar nur begrenzte unmittelbare finanzielle Risiken, rechnen jedoch mit einem erhöhten Preisdruck und einem verstärkten Wechsel zu Konkurrenzprodukten, insbesondere für Tandem und Beta Bionics.

Die Aktien von Tesla sind um 6 % gefallen, da die Spannungen zwischen Donald Trump und Elon Musk wieder aufgeflammt sind. Trump drohte, die Subventionen für Musks Unternehmen zu streichen und deutete an, seinen Einwanderungsstatus zu überprüfen, nachdem Musk die Steuerreform des Präsidenten kritisiert hatte. Die erneute Fehde folgt auf Pläne der Republikaner, die Steuergutschrift für Elektroautos in Höhe von 7.500 Dollar auslaufen zu lassen, die für Tesla einen wichtigen Vorteil darstellt. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.