Das war der Handelstag, 17.01.25: Nasdaq 100 legt mehr als 2 % zu, Bitcoin-Kurs steigt auf über 104.000 $

Die Aktienmärkte beenden die Woche in einer überwiegend optimistischen Stimmung. Der britische FTSE 100 schnitt mit einem Plus von 1,4 % am besten ab. Auch der deutsche DAX sieht mit einem Plus von 1,2 % gut aus, und der italienische IT40 legte um mehr als 1,3 % zu. Der französische CAC40 legte um fast 1 % zu, und der Schweizer SMI beendete die Sitzung mit einem Plus von etwa 0,4 %.

Der Nasdaq 100 führt die Gewinne an der Wall Street an und legt um 1,8 % zu. Der S&P 500 legt um 1,3 % und der Dow Jones um 1,1 % zu. Für die US-Indizes ist dies die beste Woche seit dem 8. November, als die Gewinne durch den starken Marktoptimismus nach dem Wahlsieg von Donald Trump beflügelt wurden.

Futures, die auf chinesischen Indizes basieren, legten heute leicht zu, nachdem ein Telefonat zwischen Trump und Xi auf einen guten Dialog zwischen den Staats- und Regierungschefs der beiden Länder hindeutete. Präsident Xi gab an, dass die USA und China trotz einiger Differenzen weiterhin freundschaftliche Beziehungen pflegen.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung, Tik Tok zu verbieten. Somit hat ByteDance bis zum 19. Januar Zeit, um das Geschäft im Zusammenhang mit seinen US-Aktivitäten auszugliedern oder die Geschäftstätigkeit in den USA ganz einzustellen. Gemäß dem Urteil könnten auch potenzielle Strafen für Dienstleister wie Apple oder Google verhängt werden, wenn sie das Herunterladen von Apps in ihrem Store erlauben.

Intel legt heute um mehr als 7 % zu, was hauptsächlich auf spekulative Bewegungen angesichts von Medienberichten über eine mögliche Übernahme des Unternehmens zurückzuführen ist.

State Street verliert heute nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals 2024. Obwohl die Ergebnisse selbst besser ausfielen als erwartet (bereinigtes Ergebnis je Aktie 2,6 $ gegenüber erwarteten 2,44 $, Umsatz: 3,41 Mrd. USD gegenüber erwarteten 3,34 Mrd. USD), reagierten die Anleger negativ auf die Senkung der Zinsprognosen für 2025.

In Europa war SUESS MicroTec eines der wichtigsten Unternehmen des Tages, dessen Aktien nach hervorragenden vorläufigen Finanzergebnissen um 23 % zulegten.

Auf dem Anleihemarkt setzte sich der Trend fort, den Aufwärtsdruck auf die Renditen zu verringern. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen fielen heute unter 4,6 %.

Die Inflation in der Eurozone entsprach den Erwartungen. Der Verbraucherpreisindex lag bei 2,4 % im Jahresvergleich (gegenüber der Prognose: 2,4 %, zuvor: 2,2 %), und der Kern-Verbraucherpreisindex lag bei 2,7 % im Jahresvergleich (gegenüber den Prognosen: 2,7 %, zuvor: 2,7 %).

Die Daten vom US-Immobilienmarkt fielen besser aus als erwartet. Im Dezember wurde mit dem Bau von 1,49 Millionen neuen Häusern begonnen (gegenüber Prognosen: 1,32 Millionen), und die Genehmigungen beliefen sich auf 1,48 Millionen (gegenüber Prognosen: 1,46 Millionen).

Die große Überraschung waren die Daten zur US-Industrieproduktion, die deutlich über den Erwartungen lagen. Die Daten für Dezember deuteten auf einen Anstieg der Aktivität in diesem Sektor um 0,9 % gegenüber dem Vormonat hin, gegenüber einer Erwartung von 0,3 % m/m.

Auf dem Edelmetallmarkt hält sich Gold stabil über 2.700 $, während Silber heute 1,5 % verlor. Die Kontrakte für das Metall halten sich derzeit knapp über der psychologischen Marke von 30 $.

Auf dem Devisenmarkt verzeichnet heute unter den G10-Währungen nur der Dollar einen Anstieg und gewinnt 0,3 % gegenüber einem Währungskorb. Andere Währungen verzeichnen Rückgänge, wobei der stärkste Rückgang beim japanischen Yen zu verzeichnen ist, der 0,6 % verliert. Die norwegische Krone ist ebenfalls um mehr als 0,5 % gesunken. Das britische Pfund verzeichnet ebenfalls eine stärkere Abwertung und verliert -0,4 %.

US-Gas beendet die Woche mit einem ziemlich deutlichen Preisnachlass von über 6 %, wodurch die Preise unter 4 $/MMBTU fallen. Dies hängt höchstwahrscheinlich mit dem Temperaturanstieg zusammen, der nun nicht mehr so niedrig ist wie in den letzten Tagen.

Bitcoin und andere Kryptowährungen verzeichnen wieder einen dynamischen Anstieg. Die beliebteste Kryptowährung legt auf Intraday-Basis um 5 % zu und durchbricht damit die psychologische Barriere von 104.000 US-Dollar. Projekte wie Litecoin und Dogecoin gewinnen fast 10 % hinzu. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

