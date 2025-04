Das war der Handelstag, 17.04.2025: Mehr Optimismus aufgrund der Fortschritte bei den Verhandlungen mit Japan und der EU

Die Indizes an den US-Aktienmärkten erholen sich zum Ende der Sitzung leicht. Die Gewinne werden von Hoffnungen auf erste Ergebnisse der bilateralen Gespräche zwischen den Partnern und den USA getragen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gewinnen die S&P 500-Futures 0,80 % auf 5340 Punkte, der Nasdaq 100 legt um 0,32 % auf 18400 Punkte zu und der Russell 2000 gewinnt 0,95 % auf 1888 Punkte. Auch die Indizes in Europa beenden den Handelstag mit Gewinnen zwischen 1,00 % und 2,00 %.

Der USDIDX -Dollar-Index legte um 0,30 % auf 99,3000 Punkte zu. Unterdessen verloren Währungen, die zuletzt als sichere Häfen Kapital angezogen hatten – JPY und CHF – an Wert. Dies sind die beiden schwächsten Währungen des Tages, was auf eine leichte Erleichterung am Markt hindeuten könnte.

Trump zeigte sich zuversichtlich, dass ein Handelsabkommen mit der EU erzielt werden kann, und stellte fest, dass die Gespräche gut verlaufen. Nach Angaben des Präsidenten könnten die ersten Ergebnisse der Verhandlungen bald bekannt gegeben werden.

Im Weißen Haus zeigte sich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zuversichtlich, dass eine Einigung zwischen den USA und der EU erzielt werden kann, und schlug vor, ein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der EU in Italien zu organisieren, um den Gesprächen mehr Schwung zu verleihen.

US-Finanzminister Bessent gab in einem Beitrag auf X.com bekannt, dass die Verhandlungen mit Japan in eine sehr zufriedenstellende Richtung gehen. Wenn sich der aktuelle Kurs fortsetzt, rechnen Vertreter des Weißen Hauses mit einer baldigen Bekanntgabe eines Handelsabkommens mit Japan.

Die Europäische Zentralbank senkt die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte. In ihrer Erklärung verzichtet die EZB auf einen Hinweis auf restriktive Zinsen. Nach Angaben der EZB verläuft der Disinflationsprozess wie geplant.

Auf der Pressekonferenz räumte Präsidentin Lagarde ein, dass die Desinflation voranschreitet, die Wirtschaft jedoch weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten und Stagnationsrisiken konfrontiert ist. Lagarde machte keinen Hehl aus ihrer Unzufriedenheit mit der aktuellen Handelspolitik Trumps und betonte, dass ein Null-für-Null-Zollangebot der offensichtlichste Vorschlag der EU sei.

Der Markt rechnet nun mit einer Lockerung der Geldpolitik durch die EZB, wobei eine Zinssenkung bereits im Juni sehr wahrscheinlich ist.

Ein US-Bundesrichter entschied, dass Google illegal eine monopolistische Stellung auf dem Online-Werbemarkt innehatte, und versetzte dem Technologieriesen damit innerhalb weniger als einem Jahr den zweiten schweren juristischen Schlag. Die Alphabet-Aktie fiel nach Bekanntgabe des Urteils um bis zu 1,8 % und liegt derzeit mit 0,80 % im Minus.

Netflix wird heute nach Börsenschluss seinen Bericht zum ersten Quartal 2025 veröffentlichen. Die Netflix -Aktie (NFLX.US) legt um 2,60 % zu. Der Markt erwartet einen Umsatz von 10,5 Mrd. USD gegenüber 9,37 Mrd. USD im Vorjahr und 10,42 Mrd. USD in der Prognose von Netflix. Der Gewinn pro Aktie wird mit 5,68 USD gegenüber 5,28 USD im Vorjahr und 5,58 USD in der Prognose von Netflix erwartet.

Eli Lilly gab die Ergebnisse für sein experimentelles Medikament zur Gewichtsreduktion namens Orforglipron bekannt, das in einer kürzlich durchgeführten klinischen Studie eine mit einer Injektionstherapie vergleichbare Wirksamkeit gezeigt hat. Die Aktien von Eli Lilly (LLY.US) legen heute um 16,50 % zu.

Gold und andere Edelmetalle verlieren nach der jüngsten Aufwärtswelle an Wert. Die zunehmende Unsicherheit an den Märkten führte zu einem Rekordzufluss von Kapital in den Goldmarkt, der auf über 3355 USD pro Unze stieg. Heute ist Gold um 0,70 % auf 3318 USD gefallen.

Bitcoin legt um 1,20 % auf 85000 USD zu, während Ethereum mit 1610 USD etwas größere Gewinne verzeichnet. Im Gegensatz zum Aktienmarkt haben Kryptowährungen in den letzten Wochen keinen so starken Einbruch erlebt. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.