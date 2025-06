Das war der Handelstag,17.06.2025: Weiter steigende Spannungen im Nahen Osten treiben Ölpreise in die Höhe

Die Wall-Street-Investoren begannen das Trading in gemischter Stimmung angesichts anhaltender geopolitischer und handelspolitischer Unsicherheiten. Auch aus den USA kamen enttäuschende Daten. Der S&P 500 ist um 0,5 % gefallen, während der Nasdaq 100 um 0,1 % nachgab. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen liegen bei etwa 4,45 %. Das Trading in Europa verlief uneinheitlich, wobei die Nachfrage nach Aktien aufgrund fehlender neuer Impulse nach den jüngsten Schwankungen im Zusammenhang mit dem Nahen Osten begrenzt war. Der US-Dollar legte heute deutlich zu, trotz neuer Informationen über eine mögliche Beteiligung der USA am Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Der EURUSD fällt unter 1,1500. Die US-Einzelhandelsumsätze für Mai fallen um 0,9 % gegenüber dem Vormonat und damit stärker als erwartet. Die Industrieproduktion sinkt um 0,2 % gegenüber dem Vormonat. Die schwachen Daten lassen die Erwartungen des Marktes für Zinssenkungen in diesem Jahr leicht steigen. Die Bank of Japan hat die Zinsen unverändert gelassen, allerdings könnten steigende Ölpreise den Inflationsdruck im Land weiter erhöhen Der ZEW-Index aus Deutschland steigt unerwartet von 25,2 auf 47,5 Ölpreis steigt weiter aufgrund der Unsicherheit über die Lage im Nahen Osten. Israel kündigt weitere Angriffe auf den Iran an, während die Vereinigten Staaten angeblich realistisch über eine Beteiligung an dem Konflikt nachdenken. Es gibt Informationen, dass die Vereinigten Staaten ihre Flugzeuge in den Nahen Osten verlegen Der WTI-Ölpreis steigt über 72,5 USD und legt damit um etwa 4 % zu Natgas steigt über 3,8 USD/MMBTU und erreicht ein 2-Monats-Hoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich eines erhöhten Stromverbrauchs während der Hitzeperiode Kryptowährungen verloren heute trotz der Information, dass Trump Media einen Antrag auf die Auflegung eines ETF stellen will, der gleichzeitig in Bitcoin und Ethereum investieren soll, aufgrund des stärkeren US-Dollars an Wert. Bitcoin fiel um etwa 4 % auf unter 104.000 USD, während Ethereum um fast 7 % auf unter 2.500 USD fiel. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

