Das war der Handelstag, 23.07.2025: Indizes legen dank neuer Tarifvereinbarungen zu | Alphabet/Tesla legen nachbörslich zu

Die Stimmung an den europäischen, amerikanischen und asiatischen Märkten war sehr positiv, da die Anleger auf neue Berichte über Zölle reagierten.

Donald Trump kündigte über Nacht ein Handelsabkommen mit Japan an, das gegenseitige Zölle in Höhe von 15 % vorsieht (einschließlich Autos, für die zuvor 25 % geplant waren). Im Gegenzug sollen die Japaner zusätzlich 550 Milliarden Dollar in den USA investieren. Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba bestätigte die Bedingungen des Handelsabkommens und erklärte, dass die enge Zusammenarbeit mit den USA fortgesetzt werde.

Die Aktien japanischer und europäischer Automobilhersteller stiegen als Reaktion auf die Senkung der Zölle in diesem Sektor von 25 % auf 15 % in Japan.

Laut einem Bericht der Financial Times stehen die Vereinigten Staaten und die Europäische Union kurz vor einer Einigung über Zölle in Höhe von 15 %. Die FT berichtet, dass Brüssel sogenannten Gegenzöllen zustimmen könnte, um die Drohung des US-Präsidenten, die Zölle bereits am 1. August auf 30 Prozent anzuheben, abzuwenden.

Sollte bis zum 1. August jedoch keine Einigung erzielt werden, wird die EU weiterhin ein Paket von Vergeltungszöllen in Höhe von 93 Milliarden Euro mit möglichen Sätzen von bis zu 30 Prozent vorbereiten

Der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, mahnte zur Vorsicht hinsichtlich Berichten über ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU und riet, diese „mit Vorsicht zu genießen“.

Heute nach Börsenschluss wird Alphabet (GOOGL.US) zusammen mit Tesla (TSLA.US) die Berichtssaison für die „Magnificent Seven“ einläuten.

Die Verkäufe bestehender Häuser gingen auf 3,93 Millionen Einheiten zurück, während die Erwartungen bei 4 Millionen lagen und der vorherige Wert bei 4,03 Millionen lag. Die Daten zeigten weitere Probleme bei den Hausverkäufen im Zusammenhang mit hohen Hypothekenzinsen.

Der Devisenmarkt wird heute von den Währungen der Antipoden dominiert. Der Schweizer Franken und der kanadische Dollar schneiden am schlechtesten ab. Auch beim USD sind deutliche Abverkäufe zu beobachten.

Die Rohölvorräte sind unerwartet um 3,17 Millionen Barrel gesunken. Die Benzinvorräte gingen um 1,7 Millionen Barrel zurück, während die Destillatvorräte um 2,9 Millionen Barrel stiegen. Dennoch bleibt Öl unter Druck und verliert 0,4 %.

NATGAS gibt nach neuen Wettervorhersagen, die auf einen deutlichen Temperaturrückgang Anfang August sogar unter den Normalwerte hinweisen, um 5 % nach.

Kryptowährungen verzeichnen heute relativ deutliche Verluste. Bitcoin ist um 1,5 % gefallen, während Ethereum um fast 3,3 % nachgab.

Jüngsten Meldungen zufolge haben heute in Istanbul Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine begonnen. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass die Erwartungen an konstruktive Gespräche eher gering sind und die Gespräche vom US-Präsidenten orchestriert werden, der kürzlich den Druck auf Russland erhöht und mit sekundären Zöllen in Höhe von 100 % gedroht hat.

