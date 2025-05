Das war der Handelstag, 27.05.2025: Wall Street erholt sich | Tesla führt Gewinne in den USA an

Die Wall Street legte am ersten Trading-Tag nach dem langen Wochenende zu. Die Rallye ist eine verspätete Reaktion auf die Entscheidung von Präsident Trump, die Drohung einer 50-prozentigen Einfuhrsteuer auf Importe aus der Europäischen Union auszusetzen. Die europäischen Indizes schlossen ebenfalls höher und folgten damit der Dynamik aus den USA. Der deutsche DAX stieg um mehr als 0,8 %.

Am Abend stieg der S&P 500 um 0,60 % auf 5930 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,80 % auf 21450 Punkte zulegte. Der größte Gewinner ist der Small-Cap-Index Russell 2000 , der um 1,10 % auf 2090 Punkte kletterte.

Über die US-Aktienindizes hinaus legt auch der Dollar zu. Der USDIDX steigt um fast 0,6 % und übt damit Abwärtsdruck auf den Euro aus. Unterdessen fallen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen heute trotz starker Daten aus den USA um mehr als 6 Basispunkte.

Daten der ACEA (Europäischer Automobilherstellerverband) zeigen einen starken Rückgang der Tesla-Verkäufe in Europa im April 2025. Tesla verzeichnete einen Rückgang von fast 49 % gegenüber dem Vorjahr auf dem gesamten Kontinent und von über 52 % allein in der EU.

Trotzdem legten die Tesla -Aktien heute um mehr als 6 % zu, nachdem Elon Musk angekündigt hatte, sich wieder auf das Unternehmen und seine Kerngeschäfte zu konzentrieren.

Starke US-Daten – das Verbrauchervertrauen von CB übertraf die Prognosen (98 gegenüber 87,05 erwartet und 86 zuvor). Die Inflationserwartungen für ein Jahr gingen zurück, bleiben aber weiterhin erhöht (immer noch deutlich über 6 %). Die Aufträge für langlebige Güter gingen im Mai weniger stark zurück als erwartet.

Die Märkte bereiten sich auch auf die bevorstehenden makroökonomischen Daten vor, darunter die Nvidia -Gewinne (die morgen nach der US-Börsensitzung veröffentlicht werden), das Protokoll der Fed-Sitzung, die neuesten PCE-Inflationszahlen und die revidierten BIP-Zahlen.

Die Fed-Vertreter bleiben vorsichtig – der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, drängte darauf, Zinsentscheidungen zurückzustellen, bis die Auswirkungen der neuen Zölle auf die Inflation klarer werden.

Der Immobilienpreisindex deutet auf einen nachlassenden Inflationsdruck hin und schürt Hoffnungen auf niedrigere CPI-Werte – Immobilienpreise im Monatsvergleich: -0,1 % gegenüber 0,1 % Prognose und 0,1 % im Vormonat.

Die Trump Media and Technology Group (DJT.US) kündigte eine private Aktienemission im Wert von 2,5 Mrd. USD an, die sich an 50 institutionelle Anleger richtet, um eine der größten Bitcoin-Kassen unter börsennotierten Unternehmen aufzubauen.

Nach der Ankündigung stieg der Bitcoin von rund 109.000 USD auf über 110.000 USD. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verlagert sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf kleinere Projekte und Ethereum , das um 5,20 % auf 2700 USD gestiegen ist.

Die Weizenfutures in Chicago sind heute um fast 2,5 % gefallen und setzen ihren Abwärtstrend fort, da die Versorgungsängste in Russland und China aufgrund günstiger Wetterbedingungen in wichtigen Anbaugebieten nachgelassen haben.

Die Ölpreise geben leicht um etwas mehr als 1 % nach, während die Erdgas-Futures um fast 0,7 % zulegen. Die Goldpreise sind aufgrund der stärkeren Risikobereitschaft um über 1,2 % gefallen; Silber ist ebenfalls niedriger und verliert heute etwa 0,8 %. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.