Die Indizes in den USA schließen den Tag mit leichten Rückgängen ab, da die Bullen nicht stark genug für eine Erholung sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der S&P 500 um 0,30 %, der Nasdaq 100 um 0,40 % und der Russell 2000 um 0,50 % niedriger.

Die US-PCE-Inflation lag wie erwartet bei 2,5 % im Jahresvergleich (zuvor 2,6 % im Jahresvergleich). Trotz des Rückgangs im Vergleich zum Vormonat bleibt der PCE auf einem hohen Niveau.

Der Bericht über die amerikanischen Ausgaben zeigte einen Anstieg des Einkommens um bis zu 0,9 % im Monatsvergleich und einen Rückgang der Ausgaben um 0,2 % im Monatsvergleich. Dies verdeutlicht die erhebliche Unsicherheit unter den Amerikanern. Real sinken die Ausgaben sogar um 0,5 % im Monatsvergleich.

Der US-Dollar bleibt nach makroökonomischen Berichten aus den USA leicht gestärkt. Der Hauptgrund ist jedoch weiterhin die anhaltend hohe Volatilität in der internationalen Politik. Der Euro gewinnt 0,01 % auf 1,0395 USD.

Die heutigen Daten zum US-Warenhandel zeigten mit 153 Milliarden US-Dollar das größte Defizit in der Geschichte. Dies hängt höchstwahrscheinlich mit der Erwartung zusammen, dass die Zölle im März in Kraft treten werden. Das Warendefizit belief sich auf 153,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit dem erwarteten Defizit von 115 Milliarden US-Dollar.

Infolgedessen prognostiziert das GDPNow-Modell derzeit einen Rückgang des BIP um 1,5 % im ersten Quartal. Vor den heutigen Daten prognostizierte das Modell ein Wachstum von 2,3 %.

Der kanadische Dollar reagiert nicht stark auf die Veröffentlichung der kanadischen BIP-Daten, die die Erwartungen leicht übertreffen. Die kanadische Wirtschaft verzeichnete im letzten Quartal 2024 ein starkes Wachstum. Die Aufmerksamkeit des Marktes konzentriert sich nun jedoch auf die von den USA auf kanadische Importe erhobenen Zölle, die sich auf zukünftige Veröffentlichungen auswirken könnten.

Der USDCAD fiel zunächst, setzte aber schließlich seinen Aufwärtstrend fort, da Bedenken hinsichtlich der möglichen Einführung von 25 %-Zöllen in der nächsten Woche bestehen. Auch der mexikanische Peso verliert an Wert.

Das Gespräch zwischen Trump und Zelensky im Weißen Haus betrifft ein Abkommen über den Abbau von Mineralien, die von den USA benötigt werden. Trump drängt auf ein Ende des Krieges, während Zelensky weiterhin Unterstützung sucht, um den Krieg gegen Russland zu gewinnen.

Der deutsche Verbraucherpreisindex (VPI) zeigte im Februar einen leichten Preisanstieg auf 2,8 % (Prognose: 2,7 % im Jahresvergleich). Als Reaktion auf die deutsche Inflationsrate legte der EURUSD leicht zu.

Gold verzeichnet den größten wöchentlichen Rückgang seit November, fällt um etwa 3 % und fällt unter 2.850 $ pro Unze. Der Rückgang bei Gold und anderen Rohstoffen ist auf die Suche nach Liquidität angesichts starker Rückgänge an den Aktienmärkten zurückzuführen.

Die Ölpreise bleiben niedrig, obwohl erwartet wird, dass die OPEC+ ihre Entscheidung über die Verschiebung des Zeitpunkts für die Produktionssteigerung bald ändern könnte. Derzeit sieht der Plan noch eine Produktionssteigerung um 180.000 Barrel pro Tag ab April vor. In der Vergangenheit hat die OPEC+ Änderungen ihrer Entscheidungen mindestens einen Monat im Voraus angekündigt.

Bitcoin macht einen Teil seiner Verluste wieder wett und wird derzeit bei 84.000 US-Dollar gehandelt, nachdem es früher am Tag auf 78.300 US-Dollar korrigiert wurde. Die Rückgänge auf dem Markt für Kryptowährungen sind deutlich stärker als auf dem Aktienmarkt, und die Stimmung ist vergleichbar mit dem Bärenmarkt und dem Tiefpunkt im Sommer 2024.

Die Korrektur bei Bitcoin hat bereits 23 % überschritten, mit einem Tief von fast 29 % von Höchstständen über 107.000 $. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

