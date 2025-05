Das war der Handelstag, 28.05.2025: Märkte bleiben vor Bekanntgabe der Zahlen von Nvidia stabil

Die US-Märkte blieben verhalten: Der S&P 500 gab um 0,2 % nach, der Nasdaq 100 blieb unverändert und der Dow Jones Industrial Average verlor 0,3 %, da die Händler nach Börsenschluss die Ergebnisse von Nvidia für das erste Quartal 2026 erwarteten, wobei ein Umsatz von 43,1 Mrd. USD und ein Gewinn je Aktie von 0,89 USD erwartet wurden, was einem massiven Wachstum gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde.

Die Gewinne von Nvidia sind für den gesamten KI-Handel von überragender Bedeutung. Die Optionsmärkte preisen für den 3,3 Billionen Dollar schweren Chiphersteller eine Bewegung von 6 % in beide Richtungen nach Bekanntgabe der Ergebnisse ein, da sich die Anleger auf die Hochfahrphase der Blackwell-Chip-Produktion und die Auswirkungen der Handelsbeschränkungen auf die Umsätze in China konzentrieren.

Die Renditen für Staatsanleihen stiegen, wobei die Renditen für 10-jährige Anleihen vor einer Auktion von 5-jährigen Anleihen im Wert von 70 Mrd. USD um 5 Basispunkte auf 4,49 % stiegen, während die schwache Nachfrage bei der Veräußerung von 40-jährigen Anleihen in Japan die angespannte Lage an den globalen Anleihemärkten angesichts anhaltender fiskalischer Sorgen unterstrich.

Die Ölpreise stiegen um über 2 %, wobei WTI-Rohöl auf 62,16 USD und Brent auf 64,36 USD sprang, da vor dem entscheidenden OPEC+-Treffen am Samstag Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen aufkamen, nachdem Trump neue Sanktionen gegen Russland angedroht und Chevron die Ausfuhr von venezolanischem Öl verboten hatte.

Die OPEC+ legte neue Mechanismen für die Produktionsbasis für 2027 fest, während Quellen angaben, dass auf dem Treffen am Samstag eine weitere Produktionssteigerung um 411.000 Barrel pro Tag für Juli beschlossen werden könnte, womit die Gruppe trotz der jüngsten Preisschwäche ihre Produktionskürzungen schrittweise zurücknehmen würde.

Die Einzelhandelsumsätze zeigten gemischte Signale: Macy's übertraf trotz einer Senkung der Gesamtjahresprognose aufgrund von Zollauswirkungen und einer Abschwächung der Konsumausgaben die Gewinnerwartungen, während Abercrombie & Fitch dank starker Ergebnisse einen Kurssprung verzeichnete und den Ausblick angehoben hat.

Die Aktien von Fannie Mae und Freddie Mac stiegen, nachdem Trump Pläne bekannt gegeben hatte, die Hypothekenriesen unter Beibehaltung staatlicher Garantien an die Börse zu bringen. Die Aktien erreichten den höchsten Stand seit 2008, da die Regierung die Zwangsverwaltung beenden will.

Deutsche Autohersteller verhandeln mit dem Handelsministerium über Zölle und fordern Exportkredite und Investitionszusagen, um mögliche Einfuhrzölle abzumildern. BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen hoffen auf eine Einigung im Juni.

Neuseeland senkte die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,25 % und verwies dabei auf die weltweiten Zollunsicherheiten, während der Verbraucherpreisindex in Australien mit 2,4 % im Jahresvergleich leicht über den Erwartungen lag und die japanische Zentralbank angesichts der schwachen Nachfrage nach Anleihen über die Volatilität der Renditen japanischer Staatsanleihen besorgt ist.

Die Fed-Protokolle, die später am Tag veröffentlicht werden, dürften die vorsichtige Haltung der Fed-Vertreter in der Geldpolitik angesichts der Zollunsicherheit bekräftigen. Der Präsident der Fed von Minneapolis, Kashkari, plädiert für unveränderte Zinsen, bis die Auswirkungen der Inflation deutlicher werden.

Die Marktpositionierung bleibt trotz der jüngsten Erholung defensiv. Barclays stellt fest, dass die Zuflüsse in Investmentfonds im Mai zum Stillstand gekommen sind, während systematische Käufer und geringe Volatilität weitere Kursgewinne beflügeln könnten, da 7 Billionen US-Dollar in Cash-Fonds auf ihre Verwendung warten.

