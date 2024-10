Die US-Aktienmärkte zeigen Stärke, wobei der Russell 2000 die Gewinnerliste anführt (+1,11 %), während größere Indizes eine gemischte Performance aufweisen, wobei der S&P 500 leicht rückläufig ist (-0,03 %) und der Nasdaq 100 sinkt (-0,27 %).

Die europäischen Märkte verzeichnen auf breiter Front Gewinne, wobei der französische CAC 40 (+1,39 %) anführt, gefolgt vom spanischen IBEX 35 (+1,25 %), der DAX legt 0,35 % zu.

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum zeigen eine starke Leistung, angeführt vom japanischen JP225, der einen Anstieg von 2,90 % verzeichnet, während die chinesischen Märkte mit CHN.cash (+1,14 %) und HK.cash (+0,94 %) ebenfalls zulegen

Der Energiesektor steht unter erheblichem Druck, da Erdgas (-5,48 %), Rohöl (-5,63 %) und Benzin-Futures (-1,85 %) sinken, da die gezielten Angriffe Israels auf den Iran die Ölinfrastruktur vermeiden

Der Dallas Fed Manufacturing Index zeigt eine Verbesserung von -3,0 gegenüber erwarteten -9,2, wobei der Produktionsindex mit 14,6 ein Zweijahreshoch erreicht, obwohl die Auftragseingänge weiterhin im negativen Bereich liegen

Edelmetalle zeigen eine positive Dynamik, wobei Palladium (+1,32 %) anführt, gefolgt von Platin (+1,29 %), während Gold weiterhin leichte Gewinne verzeichnet (+0,29 %)

Zu den bemerkenswerten Unternehmensbewegungen gehört der Kursrückgang von Philips (PHIA.NL) um 16 % aufgrund enttäuschender Umsätze im 3. Quartal, während Sunrun Inc. aufgrund potenzieller Entwicklungen bei der Stromversorgung von Rechenzentren um über 6 % zulegte

Volkswagen fiel um 0,5 % aufgrund weiterer Ankündigungen von Werksschließungen in Deutschland. Die Gewerkschaft IG Metall rief zu einem sofortigen Streik ab Dienstag vor den geplanten Verhandlungen am Mittwoch auf.

Die Aussichten für Erdgas bleiben pessimistisch, da sich die Lagerbestände in den kommenden Wochen möglicherweise 100 Mrd. Kubikfuß nähern werden

Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs übersteigen seit Jahresbeginn 21 Milliarden US-Dollar und übertreffen damit traditionelle Flaggschiff-ETFs wie den SPDR S&P 500 Trust und den iShares Core S&P 500, während Aktien im Zusammenhang mit Kryptowährungen parallel zum Anstieg von Bitcoin auf 69.000 US-Dollar zulegen. Ethereum fällt um 0,78 %, während Dogecoin um 6,76 % zulegt.

Die Aktien von Borr Drilling (BORR.US) fallen auf den Tiefststand vom Dezember 2022 und verlieren vorbörslich 6 % nach der Gewinnprognose für das 3. Quartal

Der CHF ist heute die stärkste Währung, gefolgt vom EUR, der nur gegenüber dem CHF verliert, und dem GBP, das gegenüber den beiden erstgenannten Währungen verliert. Der US-Dollar schneidet recht gut ab und verliert 0,2 % gegenüber dem EUR. Der JPY fällt weiter und nähert sich 153,333 JPY pro USD.

