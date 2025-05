Das war der Handelstag, 29.04.2025: Der Dollar verzeichnet den größten Anstieg unter den wichtigsten Währungen, die Renditen für US-Anleihen fallen unter 4,2 %.

Die US-Indizes verzeichnen heute leichte Gewinne, gestützt durch Hoffnungen auf einen positiven Ausgang der Handelskonflikte. Der S&P 500 Index steigt um 0,3 % und der Dow Jones gewinnt fast 0,6 %. Etwas schlechter sieht es für den Nasdaq 100 aus, der leicht unter dem gestrigen Schlusskurs bleibt.

China hat laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen die Anfang des Monats eingeführten Zölle von 125 % auf Ethaneinfuhren aus den USA aufgehoben.

Der makroökonomische Kalender konzentrierte sich auf die JOLTS-Daten aus den USA. Deutlich niedrigere Daten zu neuen Arbeitsplätzen in den USA führten zu einem kurzfristigen Rückgang des Dollars und stützten die US-Wall Street.

Die Daten aus Spanien fielen heute etwas enttäuschend aus. Das BIP-Wachstum im ersten Quartal betrug 0,6 % gegenüber dem Vorquartal, gegenüber den erwarteten 0,7 % (zuvor: 0,8 %). Gleichzeitig zeigte die CPI-Inflationsrate für April im Jahresvergleich einen Anstieg von 2,2 % (gegenüber den Prognosen: 2,0 %).

Im Laufe des heutigen Handelstages wurden eine Reihe von Finanzergebnissen börsennotierter Unternehmen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Dazu gehörten: PayPal , General Motors , Coca-Cola , Deutsche Bank und Rheinmetall

Eine starke Bewegung verzeichneten heute die Aktien von Hims & Hers , die um ca. 27 % zulegten. Das Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit dem europäischen Giganten Novo Nordisk über den Verkauf des Medikaments Wegovy begonnen. Novo selbst beendete den heutigen Handel ebenfalls im Plus, wenn auch im Falle des europäischen Unternehmens „nur“ mit 2,8 %.

Wir sehen einen anhaltenden Rückgang der Renditen 10-jähriger US-Anleihen, deren Wert zum ersten Mal seit den Rückgängen nach der Ankündigung von Vergeltungszöllen unter 4,2 % gefallen ist.

Der Schweizer Franken war heute der schwächste Währung auf dem Devisenmarkt. Das Währungspaar USDCHF legte heute um über 0,4 % zu. Auch der australische Dollar verlor deutlich und fiel gegenüber dem Dollar um 0,6 %. Die amerikanische Währung legte gegenüber dem Korb um etwa 0,25 % zu.

Deutliche Rückgänge sind derzeit bei Rohöl zu beobachten, das trotz einer moderaten Verbesserung der Stimmung gegenüber „Risiken“ 2 % verliert.

Auf dem Edelmetallmarkt herrscht eine gemischte Stimmung. Goldkontrakte verlieren 0,6 % und setzen damit die Konsolidierung um 3.325 USD/Unze fort. Palladium verzeichnet mit einem Rückgang von 1,5 % noch stärkere Einbußen. Platin verliert fast 1 % und unterbricht damit eine Serie von sechs Aufwärtssitzungen. Etwas besser sieht es bei Silber aus, das heute um über 0,4 % zulegt.

Kryptowährungen sind heute im Plus. Bitcoin legt heute um 0,7 % zu und wird nahe dem Niveau von 95.000 USD gehandelt. Gleichzeitig gewinnt Ethereum 1,4 %. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.