Das war der Handelstag, 29.05.2027: Investoren reagieren auf Nvidia-Ergebnis und Gerichtsbeschluss gegen Trumps Zölle

US-Aktien stiegen zunächst stark an, gaben dann aber nach gemischten Signalen wieder nach: Der S&P 500 blieb unverändert, der Nasdaq 100 gab um 0,3 % nach und der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,2 %, da die starken Gewinne von Nvidia und ein Urteil eines Bundesgerichts gegen Trumps Zölle die schwachen Daten zum BIP im ersten Quartal mit einem Wirtschaftsrückgang von 0,2 % überschatteten.

Gerichtsurteil blockiert Trumps Vergeltungszölle: Das Gericht für internationalen Handel entschied, dass der Präsident seine Befugnisse gemäß dem International Emergency Economic Powers Act überschritten habe, was zu einer viralen „TACO Trade“-Narrative (Trump Always Chickens Out) führte, da Anleger auf den Kauf von zollbedingten Kursrückgängen setzten.

Nvidia stieg um 3,5 % aufgrund hervorragender Ergebnisse für das erste Quartal, die trotz eines Umsatzrückgangs von 8 Milliarden US-Dollar in China aufgrund von Exportkontrollen die Erwartungen übertrafen. CEO Jensen Huang hob vier positive Überraschungen im Bereich KI hervor, darunter das exponentielle Wachstum im Bereich der logischen KI und die Aufhebung der Regeln zur Verbreitung von KI.

Die Renditen für Staatsanleihen fielen aufgrund von Wachstumssorgen, wobei die Renditen für 10-jährige Anleihen um 3 Basispunkte auf 4,45 % und die Renditen für 2-jährige Anleihen auf 3,95 % sanken, da Händler nach der schwachen BIP-Revision und steigenden Arbeitslosenzahlen zwei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr einpreisten.

Die Ölpreise gaben ihre frühen Gewinne wieder ab: WTI-Rohöl fiel um 1,6 % auf 60,86 USD und Brent um 1 % auf 63,65 USD, da die Daten zur Konjunkturkontraktion den früheren Optimismus aufgrund der API-Lagerbestandsrückgänge von 4,24 Millionen Barrel und der Entscheidung des Zollgerichts übertrumpften.

Der Dollar schwächte sich auf breiter Front ab, wobei der Dollar-Index um 0,3 % fiel, während der Euro um 0,5 % auf 1,1350 USD und der Yen um 0,3 % auf 144,41 pro Dollar zulegten, was die geringere Nachfrage nach sicheren Häfen nach der Zollentscheidung widerspiegelte.

TACO Trade gewinnt an Dynamik, da die Analyse des Sevens Report zeigt, dass der S&P 500 nach den Zöllen im März um 2 %, seit dem Einbruch am „Befreiungstag“ im April um 10 % und seit der Ankündigung der chinesischen Zölle um 11 % gestiegen ist, was die Strategie bestätigt, bei Trump-Zoll-bedingten Abverkäufen zu kaufen.

Gemischte Einzelhandelsumsätze zeichnen ein gemischtes Bild der Konsumstimmung: Kohl's übertraf die Erwartungen und hielt seine Ziele aufrecht, Salesforce hob seine Prognosen aufgrund des Erfolgs seiner KI-Agenten an, während Best Buy und HP ihre Prognosen aufgrund der Auswirkungen der Zölle auf Importe aus China senkten.

Die Wirtschaftsdaten zeigen die Belastung durch die Zölle: Das BIP schrumpfte im ersten Quartal um 0,2 % (besser als die ursprüngliche Schätzung von -0,3 %) und die Arbeitslosenanträge stiegen auf 240.000, während die PMI-Daten darauf hindeuten, dass das Wachstum im zweiten Quartal mit einer annualisierten Rate von nur 1 % deutlich unter dem Trend liegt.

Fed-Sprecher wie Barkin aus Richmond, Goolsbee aus Chicago und Logan aus Dallas werden heute sprechen, während die Märkte angesichts der Unsicherheit über die Zölle eine zurückhaltende Haltung einpreisen und die Renditen für zweijährige Anleihen aufgrund von Zinssenkungserwartungen auf Tagestiefs fallen.

Partnerschaften im Luftfahrtsektor und eine Abschwächung im Luxussegment standen im Mittelpunkt der Unternehmensnachrichten, wobei United und JetBlue eine Treuepartnerschaft vereinbarten und LVMH vor einem anhaltenden Rückgang der chinesischen Konsumausgaben warnte, während Tesla zulegte, nachdem Musk seinen Rückzug aus der Trump-Regierung bestätigt hatte.

Trotz der Rallye bleibt die Marktpositionierung vorsichtig. Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen, dass die Entscheidung des Zollgerichts nur begrenzte Auswirkungen haben könnte, da die Regierung über mehrere Befugnisse zur Wiedereinführung von Zöllen verfügt, was die Unsicherheit an den Aktienmärkten hoch hält.

