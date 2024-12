Das war der Handelstag, 29.11.24: verkürzte Sitzung an der Wall Street mit geringerer Volatilität, US-Anleihen kehren auf das Niveau vor der Wahl zurück 📄

Die US-Indizes schlossen mit moderaten Gewinnen. Die Kassasitzung an der Wall Street wurde heute aufgrund des gestrigen Thanksgiving-Feiertags verkürzt.

Der Nasdaq100-Technologieindex legte um 0,50 % zu und testet die 21.000-Punkte-Marke, der S&P 500 notiert 0,35 % höher bei 6.050 Punkten, während die Russell 200-Futures nach früheren Gewinnen leichte Verluste in einer Korrektur verzeichneten.

Besonders groß ist der Optimismus im Halbleitersektor. Nvidia (NVDA.US) stieg um 3,0 % und TSMC (TSMC.US) legte um 2,6 % zu. Auch der IT-Sektor entwickelt sich gut, mit Ausnahme von Microsoft (MSFT.US), das 0,1 % verlor, sich aber leicht von früheren, tieferen Verlusten erholte.

Die schwächere Stimmung in Bezug auf Microsoft-Aktien ist auf einen Bericht von Bloomberg zurückzuführen, wonach die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) eine kartellrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet hat. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Geschäftspraktiken von Microsoft in den Bereichen Cloud Computing und künstliche Intelligenz.

Kanadas BIP-Bericht für das dritte Quartal entsprach mit 1,0 % den Erwartungen (zuvor: 2,2 %). Die Verlangsamung des BIP-Wachstums verdeutlicht einige Herausforderungen für eine weitere wirtschaftliche Expansion. In einer ersten Reaktion auf die Daten schwächte sich der kanadische Dollar gegenüber dem US-Dollar ab.

Bei den 10-jährigen US-Anleihen ist eine Umkehr der Stimmung nach der Wahl zu beobachten, wobei die Renditen unter 4,19 % fielen und die Anstiege von Anfang November vollständig zunichte machten. Auch bei deutschen (-1,83 %) und japanischen (-0,76 %) Anleihen waren Renditerückgänge zu beobachten.

Die europäischen Aktienindizes schlossen die Woche mit einer positiven Stimmung ab. Der deutsche DAX beendete die Sitzung mit einem Plus von über 1 %, der französische CAC40 stieg um 0,8 % und der italienische IT40 und der Schweizer SMI legten um 0,5 % zu.

Auf dem Edelmetallmarkt erholte sich Silber stark und stieg heute um mehr als 1,4 %. Gold legte um 0,8 % zu, während Platin um 1,6 % zulegte.

Auf dem Markt für Kryptowährungen gab es eine leichte Erholung. Bitcoin stieg um 1,70 % auf 97.300 $, während Ethereum einen geringeren Anstieg von 0,40 % auf 3.590 $ verzeichnete.

Die stärkste G10-Währung war heute der japanische Yen, der um fast 1,3 % zulegte.

