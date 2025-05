Das war der Handelstag, 30.04.2025: Wall Street unter Druck, US Wirtschaft schrumpft im 1. Quartal

US-Aktien stürzen ab, da das BIP unerwartet schrumpft : Der S&P 500 fällt um 1,09 %, der Dw Jones um 0,85 % und der Nasdaq 100 um 1,19 %, nachdem Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal um 0,3 % geschrumpft ist, gegenüber einem erwarteten Wachstum von 0,2 %, was den ersten Rückgang seit 2022 darstellt.

Ölpreise fallen auf Vierjahrestief , wobei WTI-Rohöl den größten monatlichen Rückgang (19 %) seit November 2021 verzeichnet, da die Handelsspannungen zwischen den USA und China und mögliche Produktionssteigerungen der OPEC+ den Markt belasten und die Preise auf fast 58 USD pro Barrel drücken.

Die Beschäftigungsdaten deuten auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hin, da der ADP-Bericht zeigt, dass die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor im April nur um 62.000 gestiegen ist und damit deutlich unter dem nach unten korrigierten Wert von 147.000 im März liegt, während die Zahl der offenen Stellen laut JOLTS von 7,48 Millionen auf 7,192 Millionen gesunken ist.

Technologieaktien führen den Ausverkauf an , wobei der KI-Serverhersteller Super Micro Computer nach einer Senkung seiner Prognosen für das dritte Quartal um 15 % einbrach, während Snap um über 14 % fiel und andere Technologiewerte vor den wichtigen Unternehmensergebnissen von Microsoft und Meta nachgaben.

Der Sektor zyklische Konsumgüter zeigte Schwäche , da Starbucks nach einem Rückgang der vergleichbaren Umsätze im fünften Quartal in Folge um fast 7 % fiel, während Norwegian Cruise Line nach einer Senkung der Prognosen aufgrund der nachlassenden Nachfrage um mehr als 8 % einbrach.

Solarbranche von Trump-Zöllen getroffen : Die Aktien von First Solar brachen um bis zu 13 % ein, nachdem das Unternehmen aufgrund der Auswirkungen der kürzlich verhängten Zölle seine Gewinnprognose für 2025 gesenkt und die EPS-Prognose von zuvor 17 bis 20 USD auf 12,50 bis 17,50 USD gesenkt hatte.

Mineralienabkommen zwischen der Ukraine und den USA steht kurz bevor , da die Ukraine sich darauf vorbereitet, ein strategisches Abkommen zu unterzeichnen, das den USA bevorzugten Zugang zu neuen ukrainischen Rohstoffvorkommen gewährt, obwohl es in letzter Minute zu Komplikationen bei der Fertigstellung des Abkommens gekommen ist.

Wirtschaftsindikatoren deuten auf Stagflationsängste hin , da das BIP schrumpft und die Inflation beschleunigt, wobei der PCE-Preisindex von 2,6 % im Vorquartal auf 3,5 % gestiegen ist, was die Aussichten für die Politik der Federal Reserve erschwert.

Das Verbrauchervertrauen schwächt sich ab und fällt auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020, da die wirtschaftliche Unsicherheit und die Handelsspannungen die Stimmung belasten und die Sorgen um die Widerstandsfähigkeit der Konsumausgaben verstärken, die im ersten Quartal trotz einer Verlangsamung von 4,0 % im vierten Quartal immer noch um 1,8 % gestiegen sind.

Die gestrige Verkaufswelle setzte sich bei den Goldpreisen fort, die heute um 0,3 % nachgeben. Silber fällt ebenfalls um 0,6 %, während Platin mit einem Rückgang von 1,4 % das schwächste Edelmetall ist.

Die europäischen Märkte beendeten den Handelstag mit uneinheitlicher Stimmung. Die meisten wichtigen Indizes schlossen höher: Der deutsche DAX gewann 0,3 %, der französische CAC 40 stieg um 0,5 %, während der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 den Tag mit einem Plus von rund 0,4 % beendeten. Der italienische IT40 fiel hingegen um mehr als 1 % und der polnische WIG-Index um über 2 % und schloss unter der 100.000-Punkte-Marke.

Die vorläufigen Inflationsdaten für Deutschland im April zeigten einen etwas höher als erwarteten Preisanstieg. Der Verbraucherpreisindex stieg um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr, während ein Anstieg von 2 % erwartet worden war. Dies liegt jedoch immer noch unter dem Wert des Vormonats von 2,2 %.

Die BIP-Daten für die Eurozone zeigten ein Wachstum von 0,4 % gegenüber dem Vorquartal, was 0,2 Prozentpunkte über den Konsensprognosen liegt. Diese Daten sind besonders positiv, wenn man sie mit den überraschend schwachen Zahlen aus den Vereinigten Staaten vergleicht.

