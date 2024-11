Die US-Aktienmärkte stürzen nach den Gewinnen der Big Techs ab, wobei der Nasdaq 100 (-1,98 %) die Verliererseite anführt, der S&P 500 (-1,42 %) und der Russell 2000 (-1,4 %) folgen.

Die europäischen Märkte schließen niedriger, wobei der französische FRA40 und der polnische W20 die Verluste mit 1,12 % bzw. 1,2 % anführen. Der spanische SPA35 und der italienische ITA40 schnitten mit einem Rückgang von 0,4 % am besten ab.

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum zeigten eine ähnliche Entwicklung, angeführt vom japanischen JP225 mit einem Rückgang (+2,6 %), CH50cash (-0,6 %) und einigen Indizes, die unverändert blieben, CHN.cash (0,03) und VIET30, die zulegten (+0,51 %).

Die bevorzugte Inflationskennzahl der Fed (PCE) entsprach den ursprünglichen Erwartungen (PCE-Preisindex: tatsächlich 2,1 % im Jahresvergleich; Prognose 2,1 % im Jahresvergleich; zuvor 2,2 % im Jahresvergleich).

Die Zahl der Arbeitslosenanträge in den USA war niedriger als erwartet und markierte ein Fünfmonatstief, was auf einen starken US-Arbeitsmarkt hindeutet (216.000, Prognose: 230.000, zuvor: 227.000, revidiert auf 242.000).

Das BIP-Wachstum in Hongkong lag im dritten Quartal bei 1,8 % im Jahresvergleich gegenüber 3,1 % erwartet und 3,2 % im zweiten Quartal 2024. Das vierteljährliche BIP fiel überraschend um -1,1 %, während die Märkte ein Wachstum von 0,2 % nach 0,4 % im zweiten Quartal 2024 erwarteten. Insgesamt deuten die Daten auf eine Verlangsamung der Wirtschaft hin. Der Wert wird am 15. November mit weiteren Einzelheiten revidiert.

Die dynamische Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI) in der Eurozone (Schnellmeldung für Oktober) lag bei 2 % im Jahresvergleich gegenüber 1,9 % erwartet und 1,7 % zuvor.

Der Chicagoer Einkaufsmanagerindex fiel auf 41,6 und lag damit deutlich unter den Prognosen und der 50er-Marke, was auf eine sich verschärfende Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe der Region hindeutet.

Die US-Indizes gaben nach negativen Reaktionen auf die Gewinne von Microsoft und Meta stark nach, obwohl beide Unternehmen die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertrafen. Der Ausverkauf verschärfte sich aufgrund von Bedenken hinsichtlich erhöhter Ausgaben für die KI-Infrastruktur und der sich abschwächenden Aussichten für das Cloud-Wachstum.

Die Energierohstoffe erholten sich, nur Erdgas (-4,01 %) brach ein, während ÖL und ÖL WTI um 1,33 % bzw. 1,61 % zulegten.

Edelmetalle geben nach, wobei Palladium und Silber (-2,62 % bzw. -2,95 %) an der Spitze liegen, gefolgt von Platin (-1,63 %) und Gold (-1,49 %)

Trotz Rekordzuflüssen in Bitcoin-ETFs erleiden Kryptowährungen Verluste. Bitcoin testet erneut 70.000 US-Dollar (-2,83 %). Ethereum gibt um 5,43 % nach, während Dogecoin 4,46 % verliert.

Der JPY ist heute die stärkste Währung, nachdem die BoJ mögliche Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat. Der USDJPY fiel heute um fast 1 %, und auch der USD schwächte sich angesichts des höher als erwarteten Verbraucherpreisindex der Eurozone gegenüber dem Euro ab. Das britische Pfund bleibt die schwächste Währung, da die Anleger über den britischen Haushalt besorgt sind (EURGBP: +0,7 %)

