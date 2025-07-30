Das war der Handelstag: Fed bremst Zinshoffnungen – EURUSD fällt (30.07.25)

Börse Aktuell: Fed bremst Zinshoffnungen – EURUSD fällt, US-Daten überraschen 📌 Key Takeaway 1. Fed bleibt vorsichtig – Zinssenkung im September nicht sicher Obwohl Bowman und Waller überraschend für eine Zinssenkung stimmten, bleibt die Mehrheit der Fed zurückhaltend. Jerome Powell betonte, dass klare Argumente wie eine Arbeitsmarktschwäche oder nachlassende Inflation notwendig wären, um Zinssenkungen zu rechtfertigen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September fiel laut Marktpreisen von 66 % auf unter 50 %. Diese restriktive Haltung stärkt den US-Dollar und belastet die Märkte weltweit. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2. EURUSD unter Druck – US-Dollar dominiert den Devisenmarkt Nach der Pressekonferenz gab der EURUSD seine Tagesgewinne vollständig ab und handelt nun nahe dem 100-Tage-EMA bei 1,1426. Die hawkischen Signale der Fed in Kombination mit starken Wirtschaftsdaten – wie einem BIP-Wachstum von 3,0 % im Jahresvergleich – stützen den US-Dollar deutlich. Der ADP-Arbeitsmarktbericht mit 104.000 neuen Stellen übertraf ebenfalls die Erwartungen und verstärkte den Abwärtstrend des Euro. 3. Börse heute – gemischte Entwicklung an Aktien- und Rohstoffmärkten Während der DAX (+0,23 %), CAC40 (+0,06 %) und WIG20 (+1,06 %) leicht zulegten, gaben die US-Indizes nach der Fed-Entscheidung nach: der S&P 500 fiel um 0,4 %, der Nasdaq 100 um 0,13 %. Microsoft und Meta stehen heute Abend mit Quartalszahlen im Fokus. Bei Rohstoffen sorgt ein starker Anstieg der US-Rohölvorräte (+7,7 Mio. Barrel) zwar für Überraschung, dennoch bleibt der WTI-Preis dank geopolitischer Spannungen über 70 USD/Barrel. Erdgas hingegen verliert fast 4 % trotz saisonal starker Nachfrage. 🧾 Fazit: Börse aktuell zeigt Unsicherheit – Fed, Daten und Geopolitik im Fokus Die Fed bleibt trotz wachsender Risiken restriktiv, was die Zinssenkungsfantasien dämpft. Gleichzeitig sorgen starke US-Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen für Volatilität an Devisen-, Aktien- und Rohstoffmärkten. Die Börse heute zeigt, wie empfindlich die Märkte auf geldpolitische Signale reagieren. Trader und Investoren sollten kurzfristig mit weiterer Unsicherheit rechnen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

