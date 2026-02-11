BÖRSE HEUTE: Starker NFP bewegt Märkte – S&P 500 über 7.000 (11.02.2026)

📊 Börse heute: Starker NFP-Bericht bewegt Märkte – Dollar und Renditen steigen

Die Börse heute zeigt sich nach einem positiven Start uneinheitlich. Zwar konnte der S&P 500 zeitweise die Marke von 7.000 Punkten überschreiten, doch im weiteren Verlauf dominierte Zurückhaltung. Während Standardwerte leicht zulegen, geraten Nebenwerte deutlich unter Druck.

Im Mittelpunkt der Börse aktuell stand der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht (NFP), der stärker ausfiel als prognostiziert und unmittelbare Auswirkungen auf Währungen, Anleiherenditen und Zinserwartungen hatte.

✅ Drei Key Takeaways zur Börse aktuell

NFP stärker als erwartet: 130.000 neue Jobs, aber einseitiges Wachstum im Gesundheitssektor.

Zinssenkungserwartungen verschoben: Erste vollständige Fed-Senkung nun für Juli 2026 eingepreist.

Marktreaktion uneinheitlich: Large Caps stabil, Nebenwerte deutlich unter Druck.

NFP überrascht positiv – aber mit strukturellen Schwächen

Der verspätet veröffentlichte NFP-Bericht brachte 130.000 neue Stellen – deutlich über dem Konsens von rund 70.000. Die Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 4,3%.

Allerdings zeigt ein genauer Blick auf die Details ein differenziertes Bild:

Privater Beschäftigungsaufbau: +172.000 Stellen

Gesundheitssektor dominierend – Großteil der neuen Jobs entfällt auf diesen Bereich

Über 40.000 Stellenabbauten im öffentlichen Sektor

QCEW-Daten: Für den 12-Monats-Zeitraum bis März 2025 wurden 898.000 Stellen nach unten revidiert

Die durchschnittliche Beschäftigungszunahme für 2025 liegt nach Anpassungen nur noch bei rund 15.000 pro Monat – zuvor waren es etwa 50.000.

Für die Börse aktuell bedeutet das: Die Headline ist stark, aber das Fundament bleibt fragil.

📉 Aktienmärkte reagieren gemischt – Nebenwerte unter Druck

Kurz vor 20:00 Uhr CET zeigt sich folgendes Bild:

S&P 500: +0,2%

Nasdaq 100 : +0,2%

Russell 2000: -1,4% (größter Verlierer des Tages)

Der deutliche Rückgang beim Russell 2000 könnte auf sinkende Erwartungen schneller Zinssenkungen durch die Fed zurückzuführen sein – kleine und mittlere Unternehmen reagieren sensibler auf höhere Finanzierungskosten.

In Europa zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild:

DAX: -0,4%

CAC40: +0,6%

💵 Dollar stark, EURUSD unter Druck – Renditen steigen

Der starke NFP-Bericht führte zu:

EURUSD -0,5% auf 1,1830 (später leichte Erholung, aber unter 1,19)

Steigenden US-Renditen

Verschiebung der Zinssenkungserwartungen

Der Markt preist nun die erste vollständige Fed-Zinssenkung erst für Juli 2026 ein (zuvor Juni). Citi verschob seine Prognose von März auf April.

Die Börse heute zeigt damit klar: Gute Arbeitsmarktdaten verzögern geldpolitische Lockerungen.

Rohstoffe und Krypto: Hohe Volatilität bleibt

Gold: +1%

Silber: +4%

WTI Öl: stabil um 65 USD

DOE-Report: +8,5 Mio. Barrel Lageraufbau

Bitcoin: -2% unter 67.000 USD

Die Rohölpreise bleiben trotz hoher Lagerbestände stabil – geopolitische Spannungen zwischen Iran und den USA stützen die Notierungen.

📌 Fazit: Börse heute zwischen Stärke und Skepsis

Die Börse heute zeigt ein klassisches Spannungsfeld: Positive Konjunkturdaten stärken kurzfristig das Vertrauen in die US-Wirtschaft, reduzieren aber gleichzeitig die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen.

Während große Indizes stabil bleiben, geraten zinssensitive Segmente unter Druck. Die kommenden Wochen mit weiteren Inflations- und Konjunkturdaten dürften entscheidend sein, ob die Börse aktuell neue Rekorde ansteuert – oder in eine Konsolidierungsphase übergeht.

